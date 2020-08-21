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Абхазия Информ

ГОСКОМСПОРТ АБХАЗИИ И АКАДЕМИЯ ФК «ЗЕНИТ» (САНКТ-ПЕТЕРБУРГ) ОРГАНИЗОВАЛИ ОНЛАЙН-КУРС ДЛЯ ТРЕНЕРОВ ПО ДЕТСКО-ЮНОШЕСКОМУ ФУТБОЛУ

Новости Понедельник, 07 сентября 2020 18:21
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ГОСКОМСПОРТ АБХАЗИИ И АКАДЕМИЯ ФК «ЗЕНИТ» (САНКТ-ПЕТЕРБУРГ) ОРГАНИЗОВАЛИ ОНЛАЙН-КУРС ДЛЯ ТРЕНЕРОВ ПО ДЕТСКО-ЮНОШЕСКОМУ ФУТБОЛУ

Сухум. 7 сентября 2020. Абхазия-Информ. Комитет по делам молодежи и спорту Абхазии под патронажем футбольной академии «Зенит» г. Санкт-Петербург начали в онлайн-курсы категории «D» для детско-юношеских тренеров по футболу. Об этом сообщает пресс-служба госкомитета.

В онлайн-режиме футбольных тренеров Абхазии приветствовал чемпион СССР, мастер спорта СССР, директор академии ФК «Зенит» Анатолий Давыдов.

Пожелал успехов в учебе и спорте абхазским спортсменам также звезда российского футбола, Обладатель Кубка и Суперкубка УЕФА в составе ФК «Зенит», бронзовый призер чемпионата Европы в составе сборной России Андрей Аршавин.

Директор Центра Подготовки Тренеров «Зенит» Сергей Морозов отметил в своем выступлении, что внимательно ознакомился со всеми резюме абхазских тренеров. «Вы все играли в футбол, тренируете. Мы постараемся вам доступно все преподнести. Учитесь, ошибайтесь, спрашивайте. Успехов в учебе и хорошего прослушивания. Надеюсь, что в конце сентября мы встретимся в моей любимой Абхазии и перейдем к практическим занятиям», - подчеркнул Сергей Морозов.

Председатель Госкомитета по делам молодежи и спорту Абхазии Джемал Губаз поблагодарил руководителей российского футбольной академии «Зенит» за внимание к абхазскому футболу и тренерам.

«Будем вместе трудиться во всех направлениях и надеемся на плодотворное сотрудничество. Вместе мы возродим славные традиции абхазского футбола», - отметил Джемал Губаз.

Первую лекцию онлайн-курса провел замдиректора ЦПТ «Зенит», заведующий кафедрой Теории и Методики футбола Национального Госуниверситета физкультуры, спорта и здоровья им. П.Ф. Лесгафта, кандидат психологических наук, доцент Максим Нифонтов. Лекция на тему: «Роль и социальная значимость футбола. Средства, методы, формы, принципы обучения в детско-юношеском футболе»

Онлайн-курс академии ФК «Зенит» пройдут 27 тренеров, работающих с детьми в Абхазии и не имеющих соответствующей лицензии. По окончании курсов они получат лицензии, подтвержденные Российским футбольным союзом (РФС).

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