АЛЕКСАНДР АНКВАБ ВСТРЕТИЛСЯ С МИНИСТРОМ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ АБХАЗИИ

Сухум. 20 сентября 2024. Абхазия-Информ. Министр здравоохранения Абхазии Эдуард Бутба проинформировал премьер-министра Александра Анкваба об итогах поездки в Республику Южная Осетия, где принял участие в международной конференции «Практические аспекты развития здравоохранения».

Министр отметил, что медицинская конференция в Цхинвале была серьёзным мероприятием.

В рамках конференции были встречи с министром здравоохранения Российской Федерации Михаилом Мурашко, делегациями из Краснодарского края, Кабардино-Балкарии, Северной Осетии, а также Приднестровской Молдавской Республики.

Эдуард Бутба рассказал премьер-министру о направлениях, по которым будут взаимодействовать врачебные сообщества Абхазии, России и Южной Осетии.

Делегацию Абхазии приняли президент Южной Осетии Алан Гаглоев и председатель Правительства Республики Константин Джуссоев.

Александр Анкваб отметил важность участия представителей медицинского сообщества Абхазии в международных форумах.

В состав делегации Абхазии на конференции в Цхинвале также входили и. о. главврача Республиканской больницы Эрик Хатхва, заместитель главврача по хирургии Астана Авидзба, помощник министра здравоохранения Роланд Гамисония, руководитель департамента по лекарственному обеспечению Минздрава Ахра Аджба.

Об этом сообщает пресс-служба КМ.