ИНТЕРВЬЮ ПРЕЗИДЕНТА АСЛАНА БЖАНИЯ АБХАЗСКОМУ ТЕЛЕВИДЕНИЮ

Сухум. 20 сентября 2024. Абхазия-Информ. 19 сентября на АТ вышло интервью Главы государства Аслана Бжания. В течение 40 минут президент отвечал на вопросы журналиста Анны Гуния по различным темам, касающимся внутренней и внешней политики.

– протоколу совещания у замглавы АП РФ Козака;

– временному приостановлении РФ оказания финпомощи РА;

– соглашению между правительствами РА и РФ о взаимном признании решений арбитражных судов по экономическим делам;

– обязательствам перед РФ в рамках подписанных двусторонних соглашений;

– особой роли России на современном историческом этапе и без альтернативности взаимодействия и союза с РФ;

– созданию общего пространства обороны и безопасности между РА и РФ и выполнении соглашении по гармонизации законодательства;

– «предложению» некоторых представителей оппозиции принять нейтральные паспорта;

– недоверию некоторых граждан союзу с Россией и др.

Касаясь текста протокола совещания у заместителя руководителя Администрации президента России Дмитрия Козака, Бжания сказал:

«Я бы не хотел комментировать документы другого, хоть и дружественного государства. Вы, наверное, знаете о том, что поступил документ с Российской Федерации, в котором указано, что приостанавливается софинансирование заработной платы отдельным категориям бюджетников до тех пор, пока абхазская сторона не выполнит условия, заложенные в наших договоренностях. Такой факт имеет место быть. Поэтому сейчас руководство Абхазии – президент, правительство, депутаты Парламента должны заниматься решением данного вопроса. Это куда важнее, чем обсуждение протокола».

Бжания считает, что никакого кризиса в межгосударственных отношениях России и Абхазии нет и не будет.

«Никакого кризиса в межгосударственных отношениях нет и не будет. Есть обязательства сторон, которые проистекают из наших договоренностей. Обязательства, взятые на себя, необходимо выполнить. Тем более, эти обязательства работают во имя интересов наших граждан. Вот и все», – сказал Бжания.

Сегодня, по его словам, мяч находится на стороне Народного Собрания.

Глава государства выразил уверенность в том, что большинство депутатов Парламента ответственные люди, и они со всей серьезностью отнесутся к принятию решений, касающихся обязательств Абхазии перед Россией.

Глава государства отметил, что документ, подписанный в 2014 году, соответствует интересам Абхазии и России.

«В договоре, подписанном в ноябре 2014 года, сказано буквально следующее. Я процитирую некоторые пункты договора. Статья три гласит: «Основными направлениями развития союзничества и стратегического партнерства являются: проведение скоординированной внешней политики; создание общего пространства обороны и безопасности; формирование общего социального и экономического пространства». Таких пунктов ранее в договорах не было. Я считаю, что этот договор соответствует интересам Абхазии и России», – сказал Бжания.

Он отметил, что настало время реализовать пункты этого договора, от чего в силу разных обстоятельств и причин Абхазская сторона уходила на протяжении нескольких лет.

«Но без конца такие вещи делать нельзя. У нас единственный стратегический партнер, единственное государство, член Совбеза ООН, которое нас признало. У меня возникают вопросы, с каких это пор и на каком основании мы можем не доверять руководству России? Где этот момент, когда такая история зародилась между нами? По какому факту это произошло? У меня нет оснований (не доверять России – прим. ред. АП). И я, как высшее должностное лицо, как человек, который представляет наш народ, безусловно, буду реализовывать все положения данного договора и вытекающие из этого договора соглашения, в том числе. Почему? Потому что это соответствует прежде всего и главным образом и интересам народа Абхазии», – подчеркнул Бжания.

Бжания также заявил, что в Абхазии работают иностранные спецслужбы, чьи методики привели к ситуации, сложившейся на Украине.

«Тут работают еще иностранные спецслужбы. Они работали здесь давно, они работают по своим собственным методикам. Это они смогли в целом создать такую ситуацию на Украине, и сейчас там уже идет война. В 2020 году Беларусь была очень серьезным образом атакована специальными службами и их представителями, там было на грани смены власти. Та же самая работа ведется здесь у нас на территории Абхазии. Конечно, эта работа носит скрытый характер. Есть определенные методики, мы подвергаемся атакам, о чем я говорил неоднократно. Я никого не пугаю, я просто информирую о том, что это есть», – сказал Аслан Бжания.

Он также обратил внимание на синхронизацию деятельности оппозиции и НПО по ряду вопросов.

Аслан Бжания не видит никакой необходимости в том, чтобы жители Абхазии получали так называемые «нейтральные паспорта».

«Кто-то из граждан Абхазии, видимо, готов и хочет иметь нейтральные паспорта. Эта идея принадлежит руководству Грузии. Она связана с грузинской программой вовлечения путем сотрудничества. Есть у них такая программа, план интеграции Абхазии, как они называют, оккупированных территорий. Нейтральные паспорта – это составная часть данной программы. У нас есть наши абхазские паспорта, есть паспорта нашего союзника, и этого вполне достаточно», – сказал Бжания.

Глава государства подчеркнул, что никем, в том числе и в руководстве России, не ставился вопрос о массовом лишении жителей Абхазии российского гражданства.

«Я про это ничего не слышал. Но я слышал о том, что в отношении тех, кто будут вредить нашим государственным отношениям, те, кто будут не уважать Российское государство и предпринимать условия по его дискредитации, Российское государство имеет право принять такое решение, лишить их своего гражданства. Это его прерогатива. Я к этому отношения не имею, это не мое дело, это право российской стороны. Не хочешь быть гражданином России, не нравится политика Российской Федерации, не доверяешь России, вынь российский паспорт, положи на стол и делай, что хочешь. Надо определиться, с кем мы, кто наш настоящий союзник и друг», – сказал президент.

Бжания выразил недоумение по поводу того, что в то время, как «наши ребята погибают не жалеют своих жизней, кто-то, видите ли, хочет иметь нейтральные паспорта».

«Рекомендую гражданам Абхазии по такому пути не идти. Я об этом говорю не потому, что так надо, а потому что это так, это соответствует правде», – сказал Бжания.

Президент уверен в том, что в Абхазии, если и есть те, кто хотел бы иметь так называемые нейтральные паспорта, то их совсем немного.

«Наше общество разное, с разными взглядами, какое-то количество таких людей появилось. Пусть это будет на их совести. Но это очень вредно, это может подрывать основы нашего государства, тихо, незаметно, исподтишка», – сказал Бжания.

Говоря о доверии к России он подчеркнул: «Если кто-то подозревает Российскую Федерацию и руководство России в том, что они ведут в Абхазии двойную игру, что российское государство ненадежное и ему нельзя доверять, то есть «великолепный» выход – прийти и демонстративно сдать российские паспорта. Это будет честно, это будет понятно».

Президент отметил, что власти есть за что критиковать, но критика должна быть справедливой.

«Мы не являемся исключением, но критиковать наши взаимоотношения с Российской Федерацией, критиковать нас за то, что мы выполняем обязательства, которые были взяты ранее, это никак не соответствует нашим интересам, это не соответствует нормальной политике, это не называется нормальной политикой», – сказал Бжания.

Глава государства подчеркнул, что огромное количество вопросов решено, но предстоит решить еще больше.

«Для решения наших вопросов, наших задач нам нужна поддержка, нам пока тяжело. Мы свой экономический потенциал не раскрыли. Но вы же знаете о том, что 95% того, что сделано и восстановлено после войны на территории Абхазии, все это сделано при поддержке, при безвозмездной финансовой поддержке Российской Федерации и сейчас эта работа продолжается. Сейчас мы начали строить детскую больницу. Нам она нужна? Конечно нужна. Детская больница в Сухуме будет лечить детей Абхазии. Из Москвы сюда никто не будет приезжать лечиться. Детская больница наверняка также нужна в любом районном центре, в любом городе России. Это то, что они отрывают от себя и дают нам, потому что они нас считают своими родными и близкими, такой вектор задало руководство России, так видят Абхазию Владимир Путин и его команда. А у нас тут отдельные товарищи хотят всю эту картину поменять», – сказал Бжания.

Российско-абхазское соглашение о признании и приведении в исполнение судебных и арбитражных решений по экономическим делам открывает новые возможности для развития экономики и привлечения инвестиций в Абхазию, сказал президент Аслан Бжания.

«Мы хотим обеспечить людей, наших граждан, заработной платой, работой. У нас около 140 тысяч трудоспособного населения, половина из них не имеют работы. Это задача стратегического значения – обеспечить население работой, потому что человек, который имеет работу, имеет надежду, имеет будущее. Он создаёт семью, планирует завтрашний день, даёт образование своим детям, лечит своих стариков, для этого необходимо иметь источник финансирования, источник существования, а источник существования – это рабочие места», – сказал Бжания.

По словам главы государства, соглашение, конечно же, не решает все проблемы единовременно, но это первый существенный шаг.

«Такие вещи не понимать невозможно. Люди, которые занимаются политикой, обязаны понимать такие вещи. Люди, которые себя позиционируют как государственные деятели, тоже обязаны это понимать. То, что такие соглашения преподносятся как соглашения, которые якобы не учитывают интересы нашей страны и населения, никак не соответствует действительности. Это грязная политическая борьба, которая вредит нашим межгосударственным отношениям, вредит каждому жителю Абхазии. Приостановить финансирование – означает оставить тысячи людей без части заработной платы, и так не очень высокой. По каким основаниям, где логика, где правда, для чего это делается? Это делается для того, чтобы дискредитировать действующую власть, в канун выборов», – сказал Бжания.

Президент рассчитывает на то, что граждане Абхазии понимают, где правда, а где политические спекуляции.

«Я готов на эту тему говорить в любой аудитории с документами на руках, поэтому я не вижу кризиса в наших взаимоотношениях. Я вижу некие шероховатости, которые возникли из-за того, что необходимые полезные решения блокируются частью нашего политического истеблишмента, что недопустимо», – сказал Бжания.