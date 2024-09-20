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Абхазия Информ

ВЛАДИМИР ДЕЛБА: ЗАРПЛАТА БЮДЖЕТНИКАМ БУДЕТ ВЫПЛАЧИВАТЬСЯ В ПРЕЖНЕМ ОБЪЕМЕ И СВОЕВРЕМЕННО

Новости Пятница, 20 сентября 2024 15:48
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ВЛАДИМИР ДЕЛБА: ЗАРПЛАТА БЮДЖЕТНИКАМ БУДЕТ ВЫПЛАЧИВАТЬСЯ В ПРЕЖНЕМ ОБЪЕМЕ И СВОЕВРЕМЕННО

Сухум. 20 сентября 2024. Абхазия-Информ. Министр финансов Владимир Делба в интервью Инфоцентру президента Абхазии прояснил ситуацию, связанную с приостановлением российской финансовой помощи в социальной сфере.

В 2022 году было подписано Соглашение между министерством труда РФ и Министерством финансов РА «О размере соотношения софинансирования на повышение заработной платы бюджетникам».

«Я хочу подчеркнуть, что речь идет именно о повышении», – сказал министр и привел простой пример.

Если человек в 2023 году получал 20 000 руб., а в 2024 ему повысили зарплату на пять тысяч, то софинансирование касается только суммы, на которую была увеличена зарплата, то есть на пять тысяч руб.

Делба подчеркнул, что основная базовая часть фонда труда установлена в 2021 году. Россия зафиксировала объем финансирования на уровне 2021 года, который составил 1 млрд 300 млн руб. Это базовая часть остается, а все, что связано с последующим повышением, подлежит софинансированию в пропорциях от 35% до 85 % соответственно, с абхазской стороны.

«Таким образом, речь идет только о темпах повышения зарплаты, а не сокращении базовой части», – добавил глава Минфина.

Понимая важность вопроса, министр еще раз сказал, что зарплата бюджетникам будет выплачиваться в полном объеме и своевременно.

Владимир Делба также отметил, что обороноспособности страны и мобилизационной подготовке уделяется особое внимание.

Есть прямое указание президента по наращиванию средств на эти цели. Расходы в этой области выросли с 350 млн рублей в 2020 году до 716 млн рублей в 2023 году.

Кроме того, увеличились расходы на материально-техническое обеспечение правоохранительных органов с 813 млн рублей в 2020 году до 1 млрд рублей в 2023 году.

Министр подчеркнул, что положительная динамика финансирования стала возможна благодаря росту собственных доходов и напомнил:

В 2020 году собственные поступления в бюджет составили 4 млрд 800 млн рублей, в 2023 году – 9 млрд 800 млн рублей.

Прочитано 5 раз Последнее изменение Пятница, 20 сентября 2024 15:50

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