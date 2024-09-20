ТПП ПРОВЕЛА БИЗНЕС-ТРЕНИНГИ ДЛЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ АБХАЗИИ

Сухум. 20 сентября 2024. Абхазия-Информ. В Торгово-промышленная палата Абхазии прошли специальные образовательные бизнес-тренинги для членов ТПП, всех заинтересованных предприятий и производителей нашей страны. С этой целью палата пригласила опытного эксперта Российской Ассоциаций экспертов рынка ритейла, почетного член Ассоциации бизнес-тренеров России Сергея Илюху.

Обучение проходило по трем направлениям, которые, по мнению предпринимателей, наиболее важны и востребованы в сегодняшних реалиях ведения бизнеса:

1. Эффективные закупки. Переговоры и управление запасами;

2. Категорийный менеджмент. Повышение квалификаций;

3. Полный курс переговоров с закупщиком торговой сети.

Российская Ассоциация экспертов рынка ритейла (РАЭРР) – некоммерческая организация, стратегической целью создания которой является организация взаимодействия между отраслевым бизнес-сообществом, органами власти, наукой и обществом.

В рамках двустороннего сотрудничестве с ТПП Абхазии, подобные на бесплатные бизнес-тренинги проводятся не в первый раз. При этом, предпринимателям предоставляется возможность получить практические знания, необходимые для успешного развития и ведения бизнеса.