 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ
июня 24 2024

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ

Беттина Шмидт, музыковед и экс-редактор академической музыки на ÖRR («Общественное радиовещание») в Германии, в мае…
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
января 14 2024
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ
декабря 18 2023
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ

Документы

февраля 07 2024

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦАХ, ВЫПОЛНЯЮЩИХ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА»

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О некоммерческих организациях и физических лицах, выполняющих функции иностранного агента» Статья…
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
октября 14 2023
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020
РАСПОРЯЖЕНИЕ

Календарь событий

« Октябрь 2021 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

ТПП ПРОВЕЛА БИЗНЕС-ТРЕНИНГИ ДЛЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ АБХАЗИИ

Новости Пятница, 20 сентября 2024 17:06
Оцените материал
(0 голосов)
ТПП ПРОВЕЛА БИЗНЕС-ТРЕНИНГИ ДЛЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ АБХАЗИИ

Сухум. 20 сентября 2024. Абхазия-Информ. В Торгово-промышленная палата Абхазии прошли специальные образовательные бизнес-тренинги для членов ТПП, всех заинтересованных предприятий и производителей нашей страны. С этой целью палата пригласила опытного эксперта Российской Ассоциаций экспертов рынка ритейла, почетного член Ассоциации бизнес-тренеров России Сергея Илюху.

Обучение проходило по трем направлениям, которые, по мнению предпринимателей, наиболее важны и востребованы в сегодняшних реалиях ведения бизнеса:

1. Эффективные закупки. Переговоры и управление запасами;

2. Категорийный менеджмент. Повышение квалификаций;

3. Полный курс переговоров с закупщиком торговой сети.

Российская Ассоциация экспертов рынка ритейла (РАЭРР) – некоммерческая организация, стратегической целью создания которой является организация взаимодействия между отраслевым бизнес-сообществом, органами власти, наукой и обществом.

В рамках двустороннего сотрудничестве с ТПП Абхазии, подобные на бесплатные бизнес-тренинги проводятся не в первый раз. При этом, предпринимателям предоставляется возможность получить практические знания, необходимые для успешного развития и ведения бизнеса.

460624711_1057755026351789_5282398169658714109_n.jpg

Прочитано 1 раз Последнее изменение Пятница, 20 сентября 2024 17:09

Последнее от Super User

Другие материалы в этой категории: « ИНТЕРВЬЮ ПРЕЗИДЕНТА АСЛАНА БЖАНИЯ АБХАЗСКОМУ ТЕЛЕВИДЕНИЮ
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.