В СЕЛЕ ДЗЫГУТЕ ОТРЕМОНТИРОВАНЫ ДВА РЕЗЕРВУАРА ДЛЯ ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ

Сухум. 19 сентября 2024. Абхазия-Информ. В селе Дзыгуте Сухумского района в сентябре текущего года ремонтники завершили строительные работы двух резервуаров по 700 тонн, которые наполняются водой из насосной станции, расположенной по улице Вавилова в Сухумском районе.

На улице Апсильская в ближайшее время приступят к укладке 6 километров труб из ПВХ для подачи воды из резервуаров. Данная улица является центральной и выходит в село Баслата. Резервуары будут питать водой жителей сёл Дзыгута, Баслата и Кяласур.

Также на главной проселочной дороге села Дзыгута уложено 3 километра грунтовой насыпи.

Сложность данного участка дороги обусловлена гористой местностью и большим количеством паводков. Вдоль данного участка дороги располагаются 150 домов. В результате схода селевых потоков дорога была непригодна для эксплуатации.

Вдоль дороги с помощью специальной техники вырыта углубленная ливневка длиной 1,5 километра в качестве водоотводной и дренажной системы.