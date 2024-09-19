В СУХУМЕ СТАРТОВАЛИ ЧЕМПИОНАТ И ПЕРВЕНСТВО АБХАЗИИ ПО ДЗЮДО

На торжественной церемонии открытия участников поприветствовали начальник спортивного отдела Госкомитета по делам молодежи и спорта Жанна Зантария, вице-президент Федерации самбо и дзюдо Абхазии и главный тренер сборной Абхазии по дзюдо Андрей Погосов.

Сухум. 19 сентября 2024. Абхазия-Информ. Во Дворце спорта имени Сергея Багапш города Сухум стартовали чемпионат и первенство Республики Абхазия по дзюдо.

Сегодня состоялись соревнования среди юношей и девушек 2007-2009 годов рождения. В них приняли участие около 80 спортсменов из городов и районов республики.

Завтра, 20 сентября, соревнования пройдут среди спортсменов 18 лет и старше.

Организаторы – Государственный комитет по делам молодежи и спорта и Федерация дзюдо Абхазии.