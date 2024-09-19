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Абхазия Информ

В СУХУМЕ СТАРТОВАЛИ ЧЕМПИОНАТ И ПЕРВЕНСТВО АБХАЗИИ ПО ДЗЮДО

Новости Четверг, 19 сентября 2024 17:16
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В СУХУМЕ СТАРТОВАЛИ ЧЕМПИОНАТ И ПЕРВЕНСТВО АБХАЗИИ ПО ДЗЮДО

Сухум. 19 сентября 2024. Абхазия-Информ. Во Дворце спорта имени Сергея Багапш города Сухум стартовали чемпионат и первенство Республики Абхазия по дзюдо.

На торжественной церемонии открытия участников поприветствовали начальник спортивного отдела Госкомитета по делам молодежи и спорта Жанна Зантария, вице-президент Федерации самбо и дзюдо Абхазии и главный тренер сборной Абхазии по дзюдо Андрей Погосов.

Сегодня состоялись соревнования среди юношей и девушек 2007-2009 годов рождения. В них приняли участие около 80 спортсменов из городов и районов республики.

Завтра, 20 сентября, соревнования пройдут среди спортсменов 18 лет и старше.

Организаторы – Государственный комитет по делам молодежи и спорта и Федерация дзюдо Абхазии.

Прочитано 4 раз Последнее изменение Четверг, 19 сентября 2024 17:19

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