В СУХУМЕ ПРОЙДЕТ ОТКРЫТЫЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ТУРНИР ПО КАРАТЭ «КУБОК ПАМЯТИ»
Сухум. 19 сентября 2024. Абхазия-Информ. 21 сентября в Республиканской детско-юношеской спортивной школе игр города Сухум пройдет Открытый республиканский турнир по каратэ «Кубок памяти» Героя Абхазии и России Виталия Вольф.
Соревнования по ката проводятся по флажковой системе. Соревнования по кумитэ пройдут по личным весовым и командным (абсолютный вес) спортивным поединкам (весовые категории; WKF).
Начало в 12:00.
Организаторы – Государственный комитет по делам молодежи и спорта и Федерация каратэ Республики Абхазия.
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