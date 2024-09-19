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Абхазия Информ

В СУХУМЕ ПРОЙДЕТ ОТКРЫТЫЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ТУРНИР ПО КАРАТЭ «КУБОК ПАМЯТИ»

Новости Четверг, 19 сентября 2024 17:15
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В СУХУМЕ ПРОЙДЕТ ОТКРЫТЫЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ТУРНИР ПО КАРАТЭ «КУБОК ПАМЯТИ»

Сухум. 19 сентября 2024. Абхазия-Информ. 21 сентября в Республиканской детско-юношеской спортивной школе игр города Сухум пройдет Открытый республиканский турнир по каратэ «Кубок памяти» Героя Абхазии и России Виталия Вольф.

Соревнования по ката проводятся по флажковой системе. Соревнования по кумитэ пройдут по личным весовым и командным (абсолютный вес) спортивным поединкам (весовые категории; WKF).

Начало в 12:00.

Организаторы – Государственный комитет по делам молодежи и спорта и Федерация каратэ Республики Абхазия.

Прочитано 5 раз Последнее изменение Четверг, 19 сентября 2024 17:16

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