НИКИТА ЛЕЖИЯ – ПОБЕДИТЕЛЬ ВСЕРОССИЙСКИХ СОРЕВНОВАНИЙ ПО ВОЛЬНОЙ БОРЬБЕ

Сухум. 19 сентября 2024. Абхазия-Информ. Никита Лежия стал победителем Всероссийских соревнований по вольной борьбе «Кубок Балтики», прошедших в городе Калининграде с 14 по 15 сентября. Спортсмены выступали в весовой категории до 51 кг.

В соревнованиях участвовали более 300 спортсменов из Москвы, Калининградской и Ленинградской областей, Ханты-Мансийского автономного округа, Ямало-Ненецкого автономного округа, Смоленской области, Ставропольского края, Белгородской области, Нижегородской области. Соревнование собрало лучших спортсменов из городов России в возрасте 16-18 лет, а также юниоров до 21 года и младших школьников.

Никита Лежия – выходец из села Моква Очамчырского района, является кандидатом в мастера спорта Абхазии, победителем первенства и Спартакиады Абхазии, победителе всероссийских и международных турниров по вольной борьбе. Является воспитанником тренера Размика Алабяна.