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Абхазия Информ

БЕСЛАН ДЖОПУА ПРОВЕЛ ВСТРЕЧУ С ГЛАВОЙ РОСРЫБОЛОВСТВА РФ ИЛЬЕЙ ШЕСТАКОВЫМ

Новости Четверг, 19 сентября 2024 17:08
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БЕСЛАН ДЖОПУА ПРОВЕЛ ВСТРЕЧУ С ГЛАВОЙ РОСРЫБОЛОВСТВА РФ ИЛЬЕЙ ШЕСТАКОВЫМ

Сухум. 19 сентября 2024. Абхазия-Информ. В рамках VII Международного рыбопромышленного форума в Санкт-Петербурге министр сельского хозяйства Абхазии Беслан Джопуа провел встречу с руководителем Федерального агентства по рыболовству Ильей Шестаковым, сообщается на сайте Минсельхоза Абхазии.

В ходе переговоров стороны обсудили актуальные вопросы сотрудничества Абхазии и России в сфере рыболовства и аквакультуры.

Особое внимание было уделено развитию совместных рыболовных проектов в акватории Черного моря. Абхазская сторона выразила интерес к инвестициям из России в рыбное хозяйство республики.

Стороны договорились поддерживать контакты по развитию двусторонних отношений и экономических связей.​

Прочитано 8 раз Последнее изменение Четверг, 19 сентября 2024 17:09

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