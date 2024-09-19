БЕСЛАН ДЖОПУА ПРОВЕЛ ВСТРЕЧУ С ГЛАВОЙ РОСРЫБОЛОВСТВА РФ ИЛЬЕЙ ШЕСТАКОВЫМ

Сухум. 19 сентября 2024. Абхазия-Информ. В рамках VII Международного рыбопромышленного форума в Санкт-Петербурге министр сельского хозяйства Абхазии Беслан Джопуа провел встречу с руководителем Федерального агентства по рыболовству Ильей Шестаковым, сообщается на сайте Минсельхоза Абхазии.

В ходе переговоров стороны обсудили актуальные вопросы сотрудничества Абхазии и России в сфере рыболовства и аквакультуры.

Особое внимание было уделено развитию совместных рыболовных проектов в акватории Черного моря. Абхазская сторона выразила интерес к инвестициям из России в рыбное хозяйство республики.

Стороны договорились поддерживать контакты по развитию двусторонних отношений и экономических связей.​