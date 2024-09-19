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Абхазия Информ

ПРЕЗИДЕНТ ТПП АБХАЗИИ УЧАСТВУЕТ В IV ЕВРАЗИЙСКОМ ЖЕНСКОМ ФОРУМЕ

Новости Четверг, 19 сентября 2024 17:05
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ПРЕЗИДЕНТ ТПП АБХАЗИИ УЧАСТВУЕТ В IV ЕВРАЗИЙСКОМ ЖЕНСКОМ ФОРУМЕ

Сухум. 19 сентября 2024. Абхазия-Информ. По приглашению председателя Совета Евразийского женского форума при Совете Федерации Федерального Собрания Российской Федерации Галины Кареловой, президент Торгово-промышленной палаты Республики Абхазия Тамила Мерцхулава принимает участие в IV Евразийском женском форуме. Мероприятие проходит в Таврическом дворце в Санкт-Петербурге.

Участники Форума, а это более 2000 гостей из 120 стран мира – женщины-парламентарии, представители исполнительных органов власти, международных организаций, деловых кругов, бизнеса, научного сообщества, общественных организаций и благотворительных проектов, авторитетные деятели международного женского движения из многих стран мира.

Основная тема IV Евразийского женского форума – «Женщины за укрепление доверия и глобальное сотрудничество».

Открытие форума началось с пленарного заседания под председательством председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко. Участников и гостей мероприятия приветствовал глава Российского государства Владимир Путин.

«Этот форум – одна из самых авторитетных площадок, демонстрирующих потенциал современных женщин, их созидательную роль практически во всех сферах. На Евразийском женском форуме обсуждаются самые актуальные вопросы современности, продвигаются идеи, направленные на развитие и всеобщую безопасность, что сегодня особенно важно», – подчеркнул Владимир Путин.

Евразийский женский форум проводится на регулярной основе с 2015 года с целью содействия укреплению доверия в мире, поиска новых точек международного взаимодействия и повышения роли женщин в обеспечении устойчивого развития.

Форум направлен на обсуждение ключевых вопросов, касающихся роли женщин в мировой политике, экономике, социальной сфере и развитии международных отношений.

Президент ТПП Абхазии третий раз принимает в нем участие.

«Женский форум – это одно из знаковых мероприятий, проводимых в Северной столице Российской Федерации, авторитетная международная площадка для диалога женщин-лидеров со всех континентов. Программа Форума очень интересна и обширна. Он в очередной раз подтвердил свой статус серьезной международной площадки, где вырабатываются важные для мира решения, где приветствуется открытость, искренность и толерантность», – считает Тамила Мерцхулава.

Деловая программа Форума включает в себя пленарные заседания, дискуссионные площадки, с участием лидеров общественного мнения, стратегические и экспертные сессии с участием международных организаций, государственно-частные и бизнес-диалоги, паритетные дискуссии, вебинары, воркшопы и деловые завтраки.

Помимо деловой программы, президент ТПП Абхазии приглашена на торжественный прием, организованный Валентиной Матвиенко.

Форум завершит свою работу 20 сентября.

Прочитано 9 раз Последнее изменение Четверг, 19 сентября 2024 17:06

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