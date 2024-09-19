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Абхазия Информ

В КМ ОБСУДИЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ГОСКОМИТЕТА ПО ДЕЛАМ МОЛОДЕЖИ И СПОРТУ

Новости Четверг, 19 сентября 2024 17:01
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В КМ ОБСУДИЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ГОСКОМИТЕТА ПО ДЕЛАМ МОЛОДЕЖИ И СПОРТУ

Сухум. 19 сентября 2024. Абхазия-Информ. Премьер-министр Абхазии Александр Анкваб встретился с председателем Госкомитета по делам молодёжи и спорту Таращем Хагба.

Председатель Госкомитета рассказал премьер-министру о поездке делегации Абхазии в город Байконур Республики Казахстан, где посетила запуск ракеты-носителя «Союз-2.1а». Поездка была организована по приглашению администрации города Байконур.

Таращ Хагба проинформировал о проведении «Сухум-Марафона», который пройдет в столице Абхазии 27 октября. Он отметил, что это будет масштабное событие, в котором примут участие около 1000 спортсменов из России. Забеги пройдут на 42,2, 21,1 и 5 км.

Спортивное мероприятие организовано ООО «Беговая История» при поддержке Госкомитета по делам молодежи и спорту и Федерации триатлона Абхазии.

Председатель Госкомитета также проинформировал о том, что с 22 сентября по 2 октября в Абхазии пройдет патриотический лагерь «Потомки героев». В нем примут участи внуки ветеранов Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 гг., в том числе и внуки добровольцев, а также дети из Курской области Российской Федерации. В течение 10 дней для детей проведут лекции, спортивные мероприятия, экскурсии.

На встрече обсудили и другие вопросы, касающиеся деятельности Госкомитета.

Об этом сообщает пресс-служба КМ.

Прочитано 10 раз Последнее изменение Четверг, 19 сентября 2024 17:05

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