РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ В ЭШЕРСКОЙ СРЕДНЕЙ ШКОЛЕ

Сухум. 18 сентября 2024. Абхазия-Информ. По поручению президента Аслана Бжания в средней школе села Эшера ведутся ремонтные работы: обновляется фасад здания, производится капитальный ремонт трех кабинетов и спортивного зала. Школа готовится отметить свое 100-летие и будет названа в честь первого президента Абхазии В. Г. Ардзинба. Временные неудобства, связанные с ремонтом, компенсируются тем, что учащиеся посещают Гумистинскую школу во вторую смену.

По словам директора школы Фатимы Сакания, было принято решение обеспечить непрерывность учебного процесса, в связи с чем дети временно занимаются в соседней школе.

Ремонтные работы такого масштаба в школе не проводились более 20 лет. В прошлом году руководство школы подало заявление на имя депутата Парламента Фазлыбея Авидзба с просьбой о проведении ремонта.

«Мы благодарны Президенту Аслану Бжания, депутату Фазлыбею Авидзба и главе района Алхасу Читанава за оказанную помощь», – отметила Ф. Сакания.

Подрядная организация ООО «Стройэнергосервис» начала работы в конце июля и планирует завершить их к концу сентября.

Руководитель подрядной организации Астамур Кутарба сообщил, что в трех кабинетах произведен демонтаж старых покрытий, снята старая штукатурка и заменена электропроводка.

В спортивном зале заменили пол, электропроводку, произвели отделку стен. Ведутся работы в раздевалке, котельной и санузлах. Предусмотрена замена пожарной лестницы и благоустройство территории.

«Выполнено порядка 85% от запланированного объема работ. При демонтаже выявились дополнительные затраты. Например, на некоторых стенах появились трещины, что потребовало возведения новых стен», – отметил Кутарба.

По информации Анри Гадлия, инженера технического надзора Управления капитального строительства Республики Абхазия, из республиканского бюджета было выделено порядка 6,5 миллионов рублей на ремонт. Общая площадь ремонтных работ составляет более 500 квадратных метров, и подрядчик прилагает все усилия, чтобы к 1 октября школа открылась для учащихся.

Депутат Фазлыбей Авидзба сообщил, что он обратился в Кабинет министров. После одобрения президентом школа была включена в перечень объектов, подлежащих ремонту, строительству и реконструкции в 2024 году. Также он обратился к руководству Сухумского района с просьбой помочь в обновлении забора вокруг учебного заведения.

В текущем году из средств республиканского бюджета ведутся ремонтные работы в средних школах г. Сухум (№№6, 11, 12), Гулрыпшского района – в селах Мясниково и Уарча, Очамчырского района – в селах Тамыш, Мыку, Кутол, Джгярда, в городах Ткуарчале (школа №5) и Гале (школа №1).