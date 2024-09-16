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Абхазия Информ

КОММЕНТАРИЙ МИД РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ

Новости Понедельник, 16 сентября 2024 20:22
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КОММЕНТАРИЙ МИД РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ

Сухум. 16 сентября 2024. Абхазия-Информ. Министерство иностранных дел Республики Абхазии прокомментировало заявление председателя правящей партии Грузии «Грузинская мечта» Бидзины Иванишвили. В комментарии в частности говорится:

«Обратили внимание на прозвучавшее недавно заявление председателя правящей партии Грузии «Грузинская мечта» Бидзины Иванишвили о том, власти Грузии после победы на парламентских выборах, запланированных на 26 октября, найдут в себе силы принести извинения за то, что «национальное движение» в 2008 году «окутало в пламя огня осетинских сестер и братьев».

Несмотря на то, что это заявление непосредственно не касается Республики Абхазия, хотим отметить, что подобное заявление, если оно подкреплено реальными шагами к примирению, основанными на переоценке ошибок прошлого и извинениями перед народами Южной Осетии и Абхазии, отказом от методов политического и экономического давления и подписанием мирного договора, может стать началом процесса, ведущего к мирному существованию и добрососедским отношениям.

Заявление г-на Иванишвили показывает, что в Грузии все еще существует ресурс внутренней переоценки и признания своих ошибок, как это было не раз в наших взаимоотношениях.

Хотели бы напомнить, что еще в 1956 году ЦК КП Грузии на августовском пленуме также осудил действия грузинского руководства в отношении Абхазии в период правления И. Сталина и Л. Берия.

27 июня 1978 года Эдуард Шеварднадзе на XI пленуме ЦК компартии Грузии заявил: «Прямо надо сказать, что в прошлом, в известном нам периоде, в отношении абхазского народа проводилась политика, которую практически следует назвать как шовинистическую, давайте будем называть вещи своими именами, которая в корне противоречит как интересам грузинского народа, так и интересам абхазского народа». К сожалению, это не помешало г-ну Шеварднадзе развязать войну в 1992 году в Абхазии.

Будем надеяться, что г-н Иванишвили более искренен в своих намерениях и найдет правильные слова и в отношении народа Абхазии, которые не будут на этот раз расходиться с делами и завершатся подписанием юридически обязывающего документа о международных гарантиях неприменения силы между Абхазией и Грузией и Южной Осетией и Грузией».

Прочитано 1 раз Последнее изменение Понедельник, 16 сентября 2024 20:25

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