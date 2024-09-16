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Абхазия Информ

МИД АБХАЗИИ НАПРАВИЛ ПОЗДРАВИТЕЛЬНУЮ НОТУ В МИД НИКАРАГУА

Новости Понедельник, 16 сентября 2024 20:21
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МИД АБХАЗИИ НАПРАВИЛ ПОЗДРАВИТЕЛЬНУЮ НОТУ В МИД НИКАРАГУА

Сухум. 16 сентября 2024. Абхазия-Информ. Министерство иностранных дел Республики Абхазия направило поздравительную ноту Министерству иностранных дел Республики Никарагуа по случаю Дня независимости Республики Никарагуа.

В ноте, в частности, отмечается:

«Этот день стал знаковым событием в истории Никарагуа, важнейшей вехой в построении суверенного государства, символизирующей стремление народа Никарагуа к построению самостоятельной государственности. Народ Абхазии, хорошо знакомый со всеми испытаниями на пути к достижению независимости, искренне разделяет с Вами радость этого знаменательного дня.

Высоко ценим отношения дружбы и сотрудничества, сложившиеся между нашими государствами. Республика Абхазия заинтересована в дальнейшем углублении политического диалога и развитии многопланового взаимодействия с Республикой Никарагуа. Убеждены, что совместными усилиями мы будем и впредь последовательно укреплять наше стратегическое партнерство и союзничество».

Прочитано 3 раз Последнее изменение Понедельник, 16 сентября 2024 20:22

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