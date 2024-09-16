МИНИСТР ЗДРАВООХРАНЕНИЯ АБХАЗИИ ВСТРЕТИЛСЯ С ПРЕЗИДЕНТОМ ЮЖНОЙ ОСЕТИИ

Сухум. 16 сентября 2024. Абхазия-Информ. Президент Южной Осетии Алан Гаглоев встретился с министром здравоохранения Абхазии Эдуардом Бутба. Алан Гаглоев выразил слова благодарности Эдуарду Бутба за участие в Международной медицинской конференции.

«Здоровье нации и вся сфера здравоохранения в целом являются одними из самых важнейших направлений в любой стране. Поэтому мы всегда должны уделять особое внимание этому вопросу», – сказал президент.

В свою очередь глава Минздрав Абхазии выразил благодарность за организацию конференции на высоком уровне.

«Я надеюсь, что наше взаимодействие в области здравоохранения и других сферах будет только укрепляться. Именно по вопросам здравоохранения мне хочется отметить, что у нас много совместных планов», – отметил он.