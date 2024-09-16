АЛЕКО ГВАРАМИЯ ВСТРЕТИЛСЯ С ДЕЛЕГАЦИЕЙ ПМР

Сухум. 16 сентября 2024. Абхазия-Информ. Ректор Абхазского государственного университета, академик Алеко Гварамия принял делегацию из Приднестровской Молдавской Республики, в составе – замминистра иностранных дел ПМР Александр Стецюк, ректор Приднестровского государственного университета им Т.Г. Шевченко Владислав Соколов, первый проректор Лариса Скитская и помощник президента ПМР по взаимодействию с Россотрудничеством Виталий Бондарь.

Во встрече также участвовали – секретарь Совета безопасности Абхазии Сергей Шамба, глава Официального представительства Приднестровской Молдавской Республики Гарри Купалба, экс-вице-президент Абхазии Валерий Аршба, первый проректор АГУ Роман Дбар, проректор по международным связям и экономическим вопросам Максим Гвинджия, проректор по строительству и хозяйственной работе Астамур Джикирба и помощник ректора АГУ Анжела Каджая.

Встреча началась с возложения цветов к памятнику сотрудникам и студентам, погибшим в Отечественной войне народа Абхазии 1992-1993 гг.

Открывая встречу, Алеко Гварамия рассказал гостям об истории и становлении Абхазского государственного университета, о его деятельности в области международного сотрудничества. Ректор подчеркнул, что между АГУ и Приднестровским госуниверситетом сложились давние дружеские отношения. Стороны продолжают развивать тесное сотрудничество и взаимодействие как напрямую, так и в рамках Ассоциации университетов новейших независимых государств, в создании которой немало сил и энергии вложил бывший ректор Приднестровского госуниверситета, доктор физико-математических наук, профессор Степан Берил.

«В условиях жесточайшей закрытости, в той сложной ситуации, в которой мы находимся, для нас очень важно межвузовское сотрудничество, общение со своими коллегами. Оно открывает нам новые горизонты, расширяет границы», – отметил ректор Приднестровского госуниверситета Владислав Соколов.

Замминистра иностранных дел ПМР Александр Стецюк подчеркнул, что несмотря на сложности, народы Абхазии и Приднестровской Молдавской Республики дружат, общаются, развиваются и взаимодействуют.

«Мы, как и вы, находимся в едином медийном, образовательном и научном пространстве с Российской Федерацией. Это и накладывает на нас определенные обязанности и, с другой стороны, дает широкие возможности. Мы, конечно, этому рады», – сказала проректор по науке АГУ Джульетта Адлейба.

Она предложила, в рамках сотрудничества университетов, издавать совместный с Приднестровским госуниверситетом ежегодник.

Стороны обменялись мнениями, обсудили широкий спектр вопросов сотрудничества и взаимодействия, перспективы реализации совместных проектов.

В конце мероприятия Алеко Гварамия и Владислав Соколов подписали обновленное соглашение о сотрудничестве АГУ с Приднестровским государственным университетом им. Т.Г. Шевченко.

Об этом сообщает сайт АГУ.