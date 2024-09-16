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Абхазия Информ

СУХУМ И ЛУГАНСК ПОДПИСАЛИ СОГЛАШЕНИЕ О ПОБРАТИМСТВЕ

Новости Понедельник, 16 сентября 2024 19:11
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СУХУМ И ЛУГАНСК ПОДПИСАЛИ СОГЛАШЕНИЕ О ПОБРАТИМСТВЕ

Сухум. 16 сентября 2024. Абхазия-Информ. Столица Абхазии Сухум и столица Луганской Народной Республики Российской Федерации Луганск стали городами-побратимами. Соглашение подписали временно исполняющий полномочия главы города Луганск Яна Пащенко и глава Администрации города Сухум Беслан Эшба.

Соглашение об установлении побратимских отношений и сотрудничестве подписано в присутствии членов делегаций, прибывших на празднование 229-летия Луганска.

В документе отмечается, что стороны придают большое значение расширению взаимовыгодных контактов, обмену опытом и реализации совместных проектов в интересах Луганска и Сухума.

Яна Пащенко отметила, что это сегодня состоялось историческое подписание побратимских отношений с Сухумом.

«Сухум – это первый город, который нам предложил помощь после начала СВО», – подчеркнула врио главы Луганска.

Беслан Эшба от имени президента Абхазии Аслана Бжания, от Администрации столицы, от жителей Сухума и от себя лично поздравил луганчан с днем города и с установлением официальных побратимских отношений. Глава Сухума пожелал жителям Луганска мира и процветания.

«Уважаемые коллеги, уважаемые жители города Луганск. Разрешите мне от имени президента Республики Абхазия Аслана Георгиевича Бжания, от Администрации города, от жителей города Сухум от всей души поздравить с этим прекрасным Днём города. Сегодня для нас состоялось историческое событие – мы подписали договор побратимстве, о дружбе, о сотрудничестве.

Договор открывает большие возможности, новые горизонты, будем сотрудничать, создавать лучшие условия для наших горожан. Мы давно дружим и теперь дружба закреплена на бумаге. Всегда ждём в гости, приезжайте, отдыхайте. Городу Сухум есть, что показать. Мы любим дружить и принимать гостей. Всего вам самого доброго. И самое главное - скорейшей победы, мира и благополучия. Успехов!» – сказал Эшба.

Руководитель представительства МИД России в городе Луганске Владислав Дейнего отметил, что Абхазию и ЛНР связывают давние дружеские отношения, которые начались еще тогда, когда ребята из Абхазии встали на защиту самостоятельности двух республик.

Сегодня же глава ЛНР Леонид Пасечник встретился с главами делегаций, прибывшими на День города Луганска.

Беслан Эшба вручил Леониду Пасечнику подарок от имени президента Абхазии и пригласил его посетить нашу республику.

После официальной встречи глава ЛНР и делегации посетили открытие сквера молодоженов в Луганске. По традиции, к Дню города состоялся бал молодоженов. Их поздравили Леонид Пасечник, Яна Пащенко и члены делегаций.

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