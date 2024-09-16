СУХУМ И ЛУГАНСК ПОДПИСАЛИ СОГЛАШЕНИЕ О ПОБРАТИМСТВЕ
Сухум. 16 сентября 2024. Абхазия-Информ. Столица Абхазии Сухум и столица Луганской Народной Республики Российской Федерации Луганск стали городами-побратимами. Соглашение подписали временно исполняющий полномочия главы города Луганск Яна Пащенко и глава Администрации города Сухум Беслан Эшба.
В документе отмечается, что стороны придают большое значение расширению взаимовыгодных контактов, обмену опытом и реализации совместных проектов в интересах Луганска и Сухума.
Яна Пащенко отметила, что это сегодня состоялось историческое подписание побратимских отношений с Сухумом.
«Сухум – это первый город, который нам предложил помощь после начала СВО», – подчеркнула врио главы Луганска.
Беслан Эшба от имени президента Абхазии Аслана Бжания, от Администрации столицы, от жителей Сухума и от себя лично поздравил луганчан с днем города и с установлением официальных побратимских отношений. Глава Сухума пожелал жителям Луганска мира и процветания.
«Уважаемые коллеги, уважаемые жители города Луганск. Разрешите мне от имени президента Республики Абхазия Аслана Георгиевича Бжания, от Администрации города, от жителей города Сухум от всей души поздравить с этим прекрасным Днём города. Сегодня для нас состоялось историческое событие – мы подписали договор побратимстве, о дружбе, о сотрудничестве.
Договор открывает большие возможности, новые горизонты, будем сотрудничать, создавать лучшие условия для наших горожан. Мы давно дружим и теперь дружба закреплена на бумаге. Всегда ждём в гости, приезжайте, отдыхайте. Городу Сухум есть, что показать. Мы любим дружить и принимать гостей. Всего вам самого доброго. И самое главное - скорейшей победы, мира и благополучия. Успехов!» – сказал Эшба.
Руководитель представительства МИД России в городе Луганске Владислав Дейнего отметил, что Абхазию и ЛНР связывают давние дружеские отношения, которые начались еще тогда, когда ребята из Абхазии встали на защиту самостоятельности двух республик.
Сегодня же глава ЛНР Леонид Пасечник встретился с главами делегаций, прибывшими на День города Луганска.
Беслан Эшба вручил Леониду Пасечнику подарок от имени президента Абхазии и пригласил его посетить нашу республику.
После официальной встречи глава ЛНР и делегации посетили открытие сквера молодоженов в Луганске. По традиции, к Дню города состоялся бал молодоженов. Их поздравили Леонид Пасечник, Яна Пащенко и члены делегаций.