РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ В ДРАНСКОЙ СРЕДНЕЙ ШКОЛЕ
Новости Понедельник, 16 сентября 2024 19:07
Сухум. 16 сентября 2024. Абхазия-Информ. В Дранской средней школе ведутся ремонтно-строительные работы. Работы осуществляет общественная организация «Алшара» в рамках проекта «Содействие социальной интеграции людей с ограниченными возможностями здоровья посредством расширения доступа к сфере образования и рынку труда в Абхазии» при поддержке Международной неправительственной организации Датский совет по беженцам.
Об этом сообщает Агентство социальной информации «Апсны».