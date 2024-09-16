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Абхазия Информ

РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ В ДРАНСКОЙ СРЕДНЕЙ ШКОЛЕ

Новости Понедельник, 16 сентября 2024 19:07
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РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ В ДРАНСКОЙ СРЕДНЕЙ ШКОЛЕ

Сухум. 16 сентября 2024. Абхазия-Информ. В Дранской средней школе ведутся ремонтно-строительные работы. Работы осуществляет общественная организация «Алшара» в рамках проекта «Содействие социальной интеграции людей с ограниченными возможностями здоровья посредством расширения доступа к сфере образования и рынку труда в Абхазии» при поддержке Международной неправительственной организации Датский совет по беженцам.

Об этом сообщает Агентство социальной информации «Апсны».

Прочитано 11 раз Последнее изменение Понедельник, 16 сентября 2024 19:11

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