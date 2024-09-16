АБЕСАЛОМ КВАРЧИЯ ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ В ЗАСЕДАНИИ СОВЕТА МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ
Сухум. 16 сентября 2024. Абхазия-Информ. Руководитель Администрации президента Абесалом Кварчия принял участие в заседании Совета молодых ученых при президенте Республики Абхазия. Мероприятие прошло в Инфоцентре.
А.Кварчия передал участникам встречи заинтересованность главы государства Аслана Бжания в сохранении членами Совета объективной позиции во взглядах и призвал участников открыто высказывать свое экспертное мнение по всем актуальным вопросам.
По его словам, знания и идеи молодых учёных несут в себе рациональное зерно.
Участники встречи затронули ряд актуальных для Абхазии проблем, в числе которых вопросы экономического развития, образования, культуры и демографии.
Кварчия считает, что Абхазии навязываются извне ложные ценности и культивируется опасность для республики практически любых преобразований. В результате даже самые адекватные проекты остаются в основном в виде идей или аргументов политического противостояния.
По мнению Кварчия, эти тенденции опасны для Абхазии.
Было также отмечено о наличии регионального дисбаланса в структуре экономики Абхазии.
Кварчия и представители СМУ были единодушны во мнении, что самый ценный для страны ресурс – это люди, и создание условий для развития их потенциала.
Об этом сообщает сайт президента.