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Абхазия Информ

АБЕСАЛОМ КВАРЧИЯ ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ В ЗАСЕДАНИИ СОВЕТА МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ

Новости Понедельник, 16 сентября 2024 20:25
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АБЕСАЛОМ КВАРЧИЯ ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ В ЗАСЕДАНИИ СОВЕТА МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ

Сухум. 16 сентября 2024. Абхазия-Информ. Руководитель Администрации президента Абесалом Кварчия принял участие в заседании Совета молодых ученых при президенте Республики Абхазия. Мероприятие прошло в Инфоцентре.

А.Кварчия передал участникам встречи заинтересованность главы государства Аслана Бжания в сохранении членами Совета объективной позиции во взглядах и призвал участников открыто высказывать свое экспертное мнение по всем актуальным вопросам.

«Ученые – это особые люди, поскольку наука требует определенного самопожертвования. Цель создания СМУ заключается в том, чтобы руководство страны и молодая научна среда совместно вырабатывали полезные для страны планы», – сказал Кварчия.

По его словам, знания и идеи молодых учёных несут в себе рациональное зерно.

Участники встречи затронули ряд актуальных для Абхазии проблем, в числе которых вопросы экономического развития, образования, культуры и демографии.

Кварчия считает, что Абхазии навязываются извне ложные ценности и культивируется опасность для республики практически любых преобразований. В результате даже самые адекватные проекты остаются в основном в виде идей или аргументов политического противостояния.

По мнению Кварчия, эти тенденции опасны для Абхазии.

Было также отмечено о наличии регионального дисбаланса в структуре экономики Абхазии.

Кварчия и представители СМУ были единодушны во мнении, что самый ценный для страны ресурс – это люди, и создание условий для развития их потенциала.

Об этом сообщает сайт президента.

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