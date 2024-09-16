А.Кварчия передал участникам встречи заинтересованность главы государства Аслана Бжания в сохранении членами Совета объективной позиции во взглядах и призвал участников открыто высказывать свое экспертное мнение по всем актуальным вопросам.

Сухум. 16 сентября 2024. Абхазия-Информ. Руководитель Администрации президента Абесалом Кварчия принял участие в заседании Совета молодых ученых при президенте Республики Абхазия. Мероприятие прошло в Инфоцентре.

«Ученые – это особые люди, поскольку наука требует определенного самопожертвования. Цель создания СМУ заключается в том, чтобы руководство страны и молодая научна среда совместно вырабатывали полезные для страны планы», – сказал Кварчия.

По его словам, знания и идеи молодых учёных несут в себе рациональное зерно.

Участники встречи затронули ряд актуальных для Абхазии проблем, в числе которых вопросы экономического развития, образования, культуры и демографии.

Кварчия считает, что Абхазии навязываются извне ложные ценности и культивируется опасность для республики практически любых преобразований. В результате даже самые адекватные проекты остаются в основном в виде идей или аргументов политического противостояния.

По мнению Кварчия, эти тенденции опасны для Абхазии.

Было также отмечено о наличии регионального дисбаланса в структуре экономики Абхазии.

Кварчия и представители СМУ были единодушны во мнении, что самый ценный для страны ресурс – это люди, и создание условий для развития их потенциала.

Об этом сообщает сайт президента.