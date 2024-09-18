В 2024 ГОДУ КОЛИЧЕСТВО ЧП В АБХАЗИИ УМЕНЬШИЛОСЬ

Сухум. 18 сентября 2024. Абхазия-Информ. Количество несчастных случаев в 2024 году уменьшилось по сравнению с 2022 и 2023 годами. Об этом сказал министр по чрезвычайным ситуациям Лев Квициния в пресс-центре Абхазской гостелерадиокомпании.

«Статистика показывает, что есть изменения в лучшую сторону. С начала года и по сегодняшний день обнаружено четыре утонувших человека. Если обратиться к статистике, то можно увидеть, что раньше число утонувших было гораздо больше. Ситуация в горах тоже сравнительно лучше, чем в предыдущие годы. Это объясняется тем, что раньше не производилась регистрация гидов с группами туристов, что усложняло ситуацию в случае каких-либо ЧП. Сейчас с этим все строго», – сказал он.

Квициния отметил, что негативную роль играют гиды-нелегалы, которые, не оповещая министерство, ведут туристов по малоизученным маршрутам. Министр заверил, что работа по предотвращению и пресечению таких нарушений тоже ведется.

«Мы регулярно ведем разъяснительные беседы: уточняем маршруты, а также информируем о том, что нужно иметь при себе. С местными жителями – охотниками сложнее: мы узнаем о том, что охотник сорвался или потерялся спустя некоторое время от родственников, забивших тревогу. К сожалению, у нас нет закона, который помог бы контролировать этот процесс. Охотники нигде не регистрируются перед походом, у нас это не практикуется. Но я считаю, что мы должны прийти к этому. Это все нужно для предотвращения несчастных случаев», – сказал он.

Лев Квициния затронул тему возникновения и предотвращения пожаров – как природных, так и в жилом секторе.

«Если обращаться к статистике, видно, что пожаров в сравнении с предыдущими годами гораздо меньше. Даже при высокой температуре, скажем в 30–40 градусов, самовозгорание – крайне редкий случай. В основном причиной является сам человек и неосторожная, а порой и халатная работа с огнем. Мы с МВД и главами администраций проводим разъяснительные беседы с людьми, но, к сожалению, нет возможности привлечь их к ответственности. Люди должны чувствовать ответственность за свои действия. В частном секторе ситуация значительно лучше. В предыдущие годы чаще всего причиной пожаров была электропроводка, либо самодельные обогреватели. Сейчас люди более ответственно подходят к этому вопросу», – сказал он.

Лев Квициния также рассказал об акциях гуманитарной помощи Донбасcу. С 2014 года Абхазия оказывает гуманитарную помощь Донецку и Луганску.

«Мы были одними из первых, кто поехал туда. Безусловно, у нас скромные возможности, но мы делали всё, что было в наших силах. С тех пор мы тесно взаимодействуем с руководством этих регионов», – сказал министр.

В 2022 году Абхазия отправила на Донбасс около 200 тонн гуманитарного груза – питьевую воду, продукты питания, фрукты, плоды цитрусовых. В 2023 году было отправлено 80 тонн, в этом году – более 10 тонн.

«Сейчас мы готовим очередную партию гуманитарной помощи для Курской области. У нас есть спецсчёт МЧС, на который каждый желающий сможет перечислить деньги. На эти средства мы будем закупать продукты, воду, постельные принадлежности для пострадавших жителей Курской области. Все перечисления будут контролироваться Минфином. Номер спецсчета мы опубликуем на нашем сайте», – сказал Квициния.

МЧС также занимается вывозом тел погибших в ходе СВО уроженцев Абхазии.

«В ходе специальной военной операции на Донбассе погибло порядка 47 наших ребят. Мы взяли на себя доставку тел погибших и стараемся оперативно реагировать. За этот период мы вывезли тела 27 погибших. Это не только бойцы бригады «Пятнашка», но и выходцы из Абхазии, призванные из разных городов России», – уточнил министр.

Об этом сообщает Апсныпресс.