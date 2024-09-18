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Абхазия Информ

РОБЕРТ КИУТ: РАССЛЕДОВАНИЕ ИНЦИДЕНТА ОТ 15 СЕНТЯБРЯ ПРОВОДИТСЯ ОБЪЕКТИВНО

Новости Среда, 18 сентября 2024 18:23
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РОБЕРТ КИУТ: РАССЛЕДОВАНИЕ ИНЦИДЕНТА ОТ 15 СЕНТЯБРЯ ПРОВОДИТСЯ ОБЪЕКТИВНО

Сухум. 18 сентября 2024. Абхазия-Информ. Министр внутренних дел Роберт Киут рассказал в интервью Инфоцентру Президента о проведении оперативно-следственных мероприятий в связи с инцидентом, произошедшим 15 сентября с блогером Дэвидом Гобечия и общественной активисткой Лией Агрба.

По словам министра, работа в данном направлении ведется активно. Сегодня было проведено очередное совещание, в ходе которого вновь были заслушаны доклады руководителя УВД и начальника следственного управления по Сухумскому району. Однако процесс замедляет отсутствие возможности получить показания пострадавшего Гобечия.

«Вчера наши сотрудники ездили по адресу проживания пострадавшего в городе Гудаута, но его родители объяснили, что сына уже несколько дней нет дома, – сказал глава МВД. – Для дальнейшего детального расследования и сбора следственного материала необходимо установить местонахождение пострадавшего».

Пока что у правоохранительных органов есть только показания Лии Агрба, которая, «к сожалению, по ряду обстоятельств не может точно показать место происшествия, поскольку не ориентируется в этой местности».

«Реализуется весь необходимый комплекс мер, направленный на установление лиц, причастных к данному делу», – сказал министр.

Комментируя политизированное освещение данного вопроса в информационном поле и социальных сетях, Киут призвал граждан дождаться результатов расследования, поскольку важно сначала выявить виновных и только после этого делать определенные выводы.

«Я лично со всей ответственностью заявляю, что расследование проводится объективно. Мы подходим к данному делу максимально серьезно и выполняем необходимые обязательства в полной мере», – отметил министр.

Об этом сообщает Апсныпресс.

Прочитано 11 раз Последнее изменение Среда, 18 сентября 2024 18:25

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