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Абхазия Информ

УЧЕНИКИ СУХУМСКИХ ШКОЛ УЧАСТВУЮТ В III МЕЖДУНАРОДНОЙ АСТРОНОМИЧЕСКОЙ ОЛИМПИАДЕ В СИРИУСЕ

Новости Среда, 18 сентября 2024 17:27
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УЧЕНИКИ СУХУМСКИХ ШКОЛ УЧАСТВУЮТ В III МЕЖДУНАРОДНОЙ АСТРОНОМИЧЕСКОЙ ОЛИМПИАДЕ В СИРИУСЕ

Сухум. 18 сентября 2024. Абхазия-Информ. Команда сборной Абхазии, состоящая из учеников сухумских школ №2 и №10, принимают участие в III Открытой международной астрономической Олимпиаде (OWAO-2024), сообщает пресс-служба Минпросвещения. Олимпиада проходит на федеральной территории «Сириус» с 15 по 22 сентября 2024 года.

Участниками Олимпиады стали представители более чем 15 государств. Руководитель команды – преподаватель сухумских школ №2 и №1 Майя Кирия. Участников олимпиады ждут не только интересные задания, но и обширная культурная программа: лекции, мастер-классы и экскурсии.

Об этом сообщает сайт столицы.

Прочитано 8 раз Последнее изменение Среда, 18 сентября 2024 17:28

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