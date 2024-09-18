ЗАДЕРЖАНА КРУПНАЯ ПАРТИЯ КОНТРАБАНДНЫХ СИГАРЕТ

Сухум. 18 сентября 2024. Абхазия-Информ. На российско-абхазской границе продолжают фиксироваться нарушения, связанные с незаконным перемещением табачной продукции. В последнее время для незаконной перевозки сигарет нарушители используют в том числе автомобили премиум-класса, надеясь пересечь границу вне подозрений.

Так, в ходе контроля транспортных средств был остановлен очередной автомобиль BMW X5, прибывший на таможенный пост из Абхазии. Подозрительную иномарку направили на осмотр с применением МИДК, в результате которого таможенники установили наличие в машине посторонних вложений.

«Во всех четырех колесах транспортного средства была спрятана табачная продукция, – рассказал начальник таможенного поста МАПП Адлер Краснодарской таможни Алексей Быков. – После демонтажа колес были обнаружены пачки сигарет, обмотанные прозрачной пленкой и уложенные по окружности в полостях шин».

С сокрытием от таможенного контроля пытались провезти 1510 пачек (30200 штук) сигарет «BUSINESS ROYALS», произведенных в Дубае. Табачная продукция перевозилась без российских акцизных марок и обязательной маркировки.

Сигареты и автомобиль, использованный для незаконной перевозки, изъяты. Согласно экспертизе стоимость всей партии табачных изделий составила порядка 200 тысяч рублей, что является крупным размером. Службой по г. Сочи Краснодарской таможни возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 226.1 УК РФ, ведется расследование. Санкцией статьи предусмотрено наказание в виде штрафа от 300 тысяч до 1 миллиона рублей либо лишение свободы на срок до пяти лет.

С 1 января 2024 г. по фактам незаконного перемещения табачной продукции из Абхазии возбуждено порядка 700 дел об административных правонарушениях, в том числе 38 дел об АП по ч. 2 ст. 16.1 КоАП РФ (сокрытие от таможенного контроля), 7 уголовных дел. Изъято более 1,2 млн штук сигарет, 45 кг насвая.