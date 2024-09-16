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Абхазия Информ

АЛЕКСАНДР АНКВАБ ВСТРЕТИЛСЯ С ДИНАРОЙ СМЫР

Новости Понедельник, 16 сентября 2024 18:42
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АЛЕКСАНДР АНКВАБ ВСТРЕТИЛСЯ С ДИНАРОЙ СМЫР

Сухум. 16 сентября 2024. Абхазия-Информ. Премьер-министр Александр Анкваб принял врио министра культуры Абхазии Динару Смыр, которая отчиталась об участии в X Форуме объединенных культур в Санкт-Петербурге, который проходил с 11 по 14 сентября.

На пленарном заседании международного форума перед главами делегаций выступил президент России Владимир Путин. Он отметил, что настало время формирования новой общей международной инфраструктуры национальных культур.

Врио министра культуры Абхазии выступила на Форуме с докладом на тему «Перспективы международного культурного сотрудничества».

В своем докладе она подчеркнула, что на протяжении последних 15 лет Россия оказывает мощную поддержку Абхазии не только в реализации крупных инфраструктурных проектов, но и в культурной области.

В рамках мероприятия министерства культуры Абхазии и России подписали план сотрудничества на 2025 год. Подписи под документом поставили врио министра культуры Абхазии Динара Смыр и министр культуры Российской Федерации Ольга Любимова.

Динара Смыр проинформировала, что план предполагает продолжение сотрудничества в области изобразительного и сценического искусства, кинематографии, библиотечного и музейного дела, декоративно-прикладного и театрального искусства, народных промыслов.

В рамках международного Форума министр культуры Российской Федерации, главы официальных делегаций из более 80 стран мира обсудили перспективы международного культурного сотрудничества.

Прочитано 7 раз Последнее изменение Понедельник, 16 сентября 2024 18:46

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