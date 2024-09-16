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Абхазия Информ

АВТОПАРК МВД ПОПОЛНИЛСЯ СОВРЕМЕННЫМИ АВТОМОБИЛЯМИ

Новости Понедельник, 16 сентября 2024 18:44
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АВТОПАРК МВД ПОПОЛНИЛСЯ СОВРЕМЕННЫМИ АВТОМОБИЛЯМИ

Сухум. 16 сентября 2024. Абхазия-Информ. В Министерстве внутренних дел состоялась передача в эксплуатацию восьми единиц служебного автотранспорта сотрудникам спецроты УГАИ МВД. С учетом сложившейся сложной ситуации на дорогах нашей страны и особого внимания руководства к данной проблеме, при передаче присутствовал президент Аслан Бжания, который выразил уверенность, что появление данных машин на дорогах страны выведет качество работы Госавтоинспекции на новый уровень, позволит снизить аварийность на дорогах страны и число дорожно-транспортных происшествий.

Как рассказал врио начальника Дамей Авидзба, машины «Toyota Camry» приобретены за счет спонсорской помощи абхазских бизнесменов.

Министр внутренних дел генерал-майор милиции Роберт Киут поздравил личный состав с получением новых автомашин и выразил уверенность, что несение службы на современных автомобилях повысит качество и результативность работы сотрудников.

«В вашей работе возможность быстро перемещаться и оперативно реагировать на дорожную ситуацию является одним из условий эффективной деятельности. От этого зависит жизнь и безопасность участников дорожного движения граждан», – сказал Роберт Киут.

Курирующий работу Госавтоинспекции заместитель министра полковник милиции Беслан Чкадуа отметил высокую нагрузку, которая лежит на плечах сотрудников ГАИ. Полковник Чкадуа подчеркнул, что от четкой, слаженной и профессиональной работы сотрудников ГАИ зависит комфорт и безопасность передвижения по дорогам страны наших граждан.

После получения новых автомобилей сотрудники УГАИ продолжили несение службы.

Об этом сообщает сайт МВД.

Прочитано 6 раз Последнее изменение Понедельник, 16 сентября 2024 18:46

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