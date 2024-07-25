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Абхазия Информ

ПРОВЕРКА ПОДТВЕРДИЛА ЧИСТОТУ МОРЯ В АБХАЗИИ

Новости Четверг, 25 июля 2024 14:06
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ПРОВЕРКА ПОДТВЕРДИЛА ЧИСТОТУ МОРЯ В АБХАЗИИ

Сухум. 25 июля 2024. Абхазия-Информ. Согласно проверке экспертов морской воды в Абхазии, ее качество оценили положительно. Однако в ливневой системе Сухуми нашли одну проблему – к ней подключены частые коммуникации.

Несмотря на то, что морская вода прогрелось до 28 градусов в Абхазии, она имеет хорошее качество – никаких патогенных бактерий в ней не обнаружено, рассказала главный санитарный врач Абхазии Алла Беляева.

Воду у берегов столицы республики берут на анализ каждую неделю. В других городах страны немного реже – каждые 10 дней, однако могут проверять и еженедельно. Это зависит от наличия и состояния техники.

В Сухуми специалисты стали проверять и ливневые канализации, которые сбрасывают воду в местную бухту. Они выяснили, что некоторые частные канализации подключены к ливнестокам. Те, кто незаконно подключил к ним свои коммуникации, получат штраф.

Есть вероятность, что некоторые места для купания, куда впадают ливнестоки, могут закрыть, если ситуация не изменится, добавила Анна Беляева в разговоре с радио Sputnik.

Прочитано 6 раз Последнее изменение Четверг, 25 июля 2024 14:08

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