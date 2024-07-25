ГЕНЕРАЛ ЛИПОВОЙ: ГРУЗИЯ МОЖЕТ НАПАСТЬ НА АБХАЗИЮ ПРИ ПРИХОДЕ К ВЛАСТИ ОППОЗИЦИИ

Сухум. 25 июля 2024. Абхазия-Информ. Если к власти в Грузии придет оппозиция, государство может напасть на те регионы, которые до сих пор считает своими, предположил в разговоре с NEWS.ru генерал-майор авиации, Герой России Сергей Липовой. Эксперт отметил, что провокации могут устроить в Южной Осетии и Абхазии.

«Грузия может напасть только на регионы, которые она считает до сих пор своими – на Южную Осетию и Абхазию. На большее они не способны. Предположу, что дальше громких заявлений и мелких вооруженных провокаций дело не пойдет, если, гипотетически, к власти в Грузии придет оппозиция», – пояснил генерал-майор.

По словам Липового, и Южная Осетия, и Абхазия имеют достаточно сил и средств, чтобы «остудить самые горячие головы» в Грузии. Он выразил мнение, что страна бы и не рискнула на такие шаги, если бы ее не подталкивали к подобным действиям «из-за океана». Эксперт уточнил, что Южная Осетия и Абхазия тем временем могут продолжить развиваться под защитой России.

«Давно известно, что против России на ее южных рубежах готовят провокации, и Грузию плавно подводят к данной ситуации. Власти России об этом знают, Минобороны РФ в курсе, все под контролем», – добавил Липовой.

Премьер Грузии Ираклий Кобахидзе ранее заявил, что, если грузинская оппозиция одержит победу на выборах в парламент, в государстве откроется второй фронт военного конфликта с РФ. Он подчеркнул, что гарантирует это на основе той информации, которой располагает.

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