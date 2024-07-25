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Абхазия Информ

ЗАСЕДАНИЕ ПАРЛАМЕНТСКОГО КОМИТЕТА

Новости Четверг, 25 июля 2024 19:28
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ЗАСЕДАНИЕ ПАРЛАМЕНТСКОГО КОМИТЕТА

Сухум. 25 июля 2024. Абхазия-Информ. Состоялось заседание парламентского Комитета по международным, межпарламентским связям и связям с соотечественниками. В заседании приняли участие замминистра экономики Теймураз Миквабия и председатель Контрольной палаты Каха Пертая.

Был рассмотрен проект закона Республики Абхазия «О ратификации Протокола о внесении изменений в Соглашение между Правительством Республики Абхазия и Правительством Российской Федерации о режиме торговли товарами».

Соглашение между Правительством Республики Абхазия и Правительством Российской Федерации о режиме торговли товарами от 28 мая 2012 года было ратифицировано Законом Республики Абхазия 23 декабря 2013 года.

Протокол о внесении изменений в данное Соглашение был подписан в г. Грозном 16 июля 2024 года.

В соответствии с Законом Республики Абхазия «О международных договорах Республики Абхазия» все изменения и дополнения в международные договоры Республики Абхазия, ратифицированные Народным Собранием – Парламентом Республики Абхазия, должны проходить ратификацию.

В заключении к Протоколу говорится, что он направлен на регламентацию двусторонних договоренностей по урегулированию неприменения вывозных таможенных пошлин в отношении товаров, вывозимых из Российской Федерации на таможенную территорию Республики Абхазия.

По итогам обсуждения данного вопроса члены Комитета приняли решение рекомендовать Парламенту на ближайшем заседании сессии ратифицировать рассмотренный Протокол.

Прочитано 12 раз Последнее изменение Четверг, 25 июля 2024 19:31

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