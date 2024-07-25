Сухум. 25 июля 2024. Абхазия-Информ. Состоялось заседание парламентского Комитета по международным, межпарламентским связям и связям с соотечественниками. В заседании приняли участие замминистра экономики Теймураз Миквабия и председатель Контрольной палаты Каха Пертая.

Был рассмотрен проект закона Республики Абхазия «О ратификации Протокола о внесении изменений в Соглашение между Правительством Республики Абхазия и Правительством Российской Федерации о режиме торговли товарами».

Соглашение между Правительством Республики Абхазия и Правительством Российской Федерации о режиме торговли товарами от 28 мая 2012 года было ратифицировано Законом Республики Абхазия 23 декабря 2013 года.

Протокол о внесении изменений в данное Соглашение был подписан в г. Грозном 16 июля 2024 года.

В соответствии с Законом Республики Абхазия «О международных договорах Республики Абхазия» все изменения и дополнения в международные договоры Республики Абхазия, ратифицированные Народным Собранием – Парламентом Республики Абхазия, должны проходить ратификацию.

В заключении к Протоколу говорится, что он направлен на регламентацию двусторонних договоренностей по урегулированию неприменения вывозных таможенных пошлин в отношении товаров, вывозимых из Российской Федерации на таможенную территорию Республики Абхазия.

По итогам обсуждения данного вопроса члены Комитета приняли решение рекомендовать Парламенту на ближайшем заседании сессии ратифицировать рассмотренный Протокол.