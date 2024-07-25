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Абхазия Информ

НАЧАЛСЯ РЕМОНТ ПОЛИКЛИНИКИ ВОЕННОГО ГОСПИТАЛЯ

Новости Четверг, 25 июля 2024 19:31
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НАЧАЛСЯ РЕМОНТ ПОЛИКЛИНИКИ ВОЕННОГО ГОСПИТАЛЯ

Сухум. 25 июля 2024. Абхазия-Информ. В центральном военном госпитале Абхазии начался долгожданный капитальный ремонт поликлинического отделения. Это масштабное обновление стало первым за более чем 50-летнюю историю здания и позволит значительно улучшить условия для пациентов и медицинского персонала.

Поликлиника госпиталя играет важную роль в системе здравоохранения страны, обслуживая не только военнослужащих, но и гражданское население Гулрыпшского района и других частей Абхазии. Учреждение оказывает помощь всем обратившимся без исключения, что делает его важным звеном в обеспечении доступной медицинской помощи.

«Больница на сегодняшний день полностью обеспечена специалистами: хирургами, терапевтами, окулистами, ЛОР-врачами, гинекологами, дерматологами, гастроэнтерологами», – сказал начальник центрального военного госпиталя Аляс Джинджолия.

Капитальный ремонт включает демонтаж старого штукатурного покрытия, замену систем водоснабжения, канализации и электропроводки. Также проводятся работы по возведению гипсокартонных стен и перегородок, укладке кафельной плитки и монтажу новых потолков и освещения. Особое внимание уделяется соответствию современным санитарным и противопожарным нормам.

«Бригада работает достаточно оперативно, качество работ нас полностью устраивает. Работы начались 20 июня, и если будем идти теми же темпами, то в сроки уложимся», – отметил Джинджолия.

Завершение ремонта запланировано на середину сентября. Обновленное поликлиническое отделение не только улучшит условия работы медперсонала, но и сделает пребывание пациентов более комфортным, что в конечном итоге повысит качество медицинского обслуживания.

Прочитано 12 раз Последнее изменение Четверг, 25 июля 2024 19:34

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