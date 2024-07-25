ЗАВЕРШЕНА ПРОЦЕССУАЛЬНАЯ ПРОВЕРКА ПО ФАКТУ ПОЖАРА В НАЦИОНАЛЬНОЙ КАРТИННОЙ ГАЛЕРЕЕ

Процессуальной проверкой установлено, что 21 января 2024 года, примерно в 03 часа 30 минут, в городе Сухум, по улице Лакоба, 31, имело место возгорание кровли помещений Союза художников Республики Абхазия, находившихся в субаренде ООО банк «Центр международных расчетов Абхазии» и Национальной картинной галерее, в результате которого огнем были уничтожены служебные помещения и имущество банка и Галереи.

Согласно выводам судебной комиссионной пожарно-технической экспертизы, произведенной в Экспертно-криминалистическом центре ГУ МВД России по Краснодарскому краю, очаг пожара находился в пространстве между кровлей и потолочным перекрытием, расположенным над помещением хранилища и серверной ООО Банк «Центр международных расчетов Абхазии». Наиболее вероятной причиной возникновения пожара является воспламенение горючей нагрузки в районе очага пожара от теплового проявления электрического тока в результате аварийного режима электропроводки (короткое замыкание, перегрузка, большое переходное сопротивление). Каких-либо объективных данных, указывающих на наличие признаков, характерных для инициирования возгорания (поджога) горючей нагрузки от воздействия источника зажигания с открытым горением (спички, зажигалки, факела и т.п.), не выявлено.

По результатам проверки, 22/07/2024г принято решение об отказе в возбуждении уголовного дела за отсутствием события преступления – умышленного уничтожения чужого имущества путем поджога и за отсутствием в деянии председателя Союза художников РА Джения Виталия Викторовича составов преступлений – уничтожения имущества по неосторожности в крупном размере и халатности, повлекшее причинение крупного ущерба, на которого согласно заключенного с МУ «Жилищное управление Администрации города Сухум» договора аренды муниципальной собственности №49 от 19/10/2017 года сроком на 10 лет было возложено содержание в надлежащем техническом и санитарном состоянии арендуемого объекта в целом, расположенного по адресу: г.Сухум ул.Лакоба строение №31, в состав которого входило чердачное помещение. Одновременно пострадавшим – Департаменту жилищно-коммунального хозяйства администрации города Сухум, Национальной картинной галерее, ООО Банк «Центр международных расчетов Абхазии» разъяснено право на обращение в суд в порядке гражданского судопроизводства за восстановлением нарушенных прав.

Следственным управлением Генеральной прокуратуры в Министерство по чрезвычайным ситуациям Республики Абхазия направлено представление о необходимости инициирования внесения соответствующих поправок в отдельные нормативные и правовые акты РА в сфере обеспечения пожарной безопасности.