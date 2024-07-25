ЗАВЕРШЕНА ПРОЦЕССУАЛЬНАЯ ПРОВЕРКА ПО ФАКТУ ПОЖАРА В НАЦИОНАЛЬНОЙ КАРТИННОЙ ГАЛЕРЕЕ
Сухум. 25 июля 2024. Абхазия-Информ. Следственным управлением Генеральной прокуратуры Республики Абхазия завершена процессуальная проверка сообщения о преступлении по факту пожара помещений Национальной картинной галереи, ООО банк «Центра международных расчетов Абхазии», Союза художников Республики Абхазия, имевшего место 21 января 2024 года.
Процессуальной проверкой установлено, что 21 января 2024 года, примерно в 03 часа 30 минут, в городе Сухум, по улице Лакоба, 31, имело место возгорание кровли помещений Союза художников Республики Абхазия, находившихся в субаренде ООО банк «Центр международных расчетов Абхазии» и Национальной картинной галерее, в результате которого огнем были уничтожены служебные помещения и имущество банка и Галереи.
Согласно выводам судебной комиссионной пожарно-технической экспертизы, произведенной в Экспертно-криминалистическом центре ГУ МВД России по Краснодарскому краю, очаг пожара находился в пространстве между кровлей и потолочным перекрытием, расположенным над помещением хранилища и серверной ООО Банк «Центр международных расчетов Абхазии». Наиболее вероятной причиной возникновения пожара является воспламенение горючей нагрузки в районе очага пожара от теплового проявления электрического тока в результате аварийного режима электропроводки (короткое замыкание, перегрузка, большое переходное сопротивление). Каких-либо объективных данных, указывающих на наличие признаков, характерных для инициирования возгорания (поджога) горючей нагрузки от воздействия источника зажигания с открытым горением (спички, зажигалки, факела и т.п.), не выявлено.
По результатам проверки, 22/07/2024г принято решение об отказе в возбуждении уголовного дела за отсутствием события преступления – умышленного уничтожения чужого имущества путем поджога и за отсутствием в деянии председателя Союза художников РА Джения Виталия Викторовича составов преступлений – уничтожения имущества по неосторожности в крупном размере и халатности, повлекшее причинение крупного ущерба, на которого согласно заключенного с МУ «Жилищное управление Администрации города Сухум» договора аренды муниципальной собственности №49 от 19/10/2017 года сроком на 10 лет было возложено содержание в надлежащем техническом и санитарном состоянии арендуемого объекта в целом, расположенного по адресу: г.Сухум ул.Лакоба строение №31, в состав которого входило чердачное помещение. Одновременно пострадавшим – Департаменту жилищно-коммунального хозяйства администрации города Сухум, Национальной картинной галерее, ООО Банк «Центр международных расчетов Абхазии» разъяснено право на обращение в суд в порядке гражданского судопроизводства за восстановлением нарушенных прав.
Следственным управлением Генеральной прокуратуры в Министерство по чрезвычайным ситуациям Республики Абхазия направлено представление о необходимости инициирования внесения соответствующих поправок в отдельные нормативные и правовые акты РА в сфере обеспечения пожарной безопасности.