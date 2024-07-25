СТУДЕНТЫ АГУ УЧАСТВОВАЛИ В ЛЕТНЕМ УНИВЕРСИТЕТЕ

Сухум. 25 июля 2024. Абхазия-Информ. 27 студентов АГУ приняли участие в двухнедельной программе Летнего университета, организованного Казанским федеральным университетом. Это мероприятие собрало более 400 студентов из различных стран мира, включая Китай, Бразилию, ЮАР, Россию, Иран, Узбекистан, Азербайджан, Туркменистан, Казахстан, Таджикистан и другие.

В течение двух недель студенты активно участвовали в разнообразных образовательных занятиях, направленных на развитие профессиональных навыков и знаний. Четверо из них были отмечены сертификатами как лучшие участники программы, что свидетельствует о высоком уровне академических знаний и активности студентов.

Помимо учебной деятельности, студенты АГУ представили абхазскую культуру на мероприятии Global Village. Они продемонстрировали национальную кухню, традиции и танцы, что вызвало большой интерес у участников Летнего университета.