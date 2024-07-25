В АБХАЗИИ ПРОЙДУТ ГАСТРОЛИ «БАЛТИЙСКОГО ДОМА»

Сухум. 25 июля 2024. Абхазия-Информ. С 13 по 15 сентября в Абхазию с гастролями приезжает Театр-фестиваль «Балтийский дом» из Санкт-Петербурга. На сцене Государственного русского театра драмы им. Ф. А. Искандера покажут четыре спектакля – «Попрыгунья», «Таня», «О чем говорят мужчины и женщины», «Приключения Мамы Му и ее друзей».

Гастроли в Сухуме пройдут в рамках зарубежного направления программы «Большие гастроли», которые организованны ФГБУК РОСКОНЦЕРТ согласно Всероссийскому гастрольно-концертному плану Министерства культуры Российской Федерации. С 2017 года РУСДРАМ полноправный участник программы «Большие гастроли», благодаря чему Русский театр Абхазии побывал со спектаклями во многих российских городах. По этой же программе в Абхазию приезжают коллективы известных театров России и показывают абхазской публике свои лучшие спектакли.

«Зарубежное направление «Больших гастролей» чрезвычайно важно как для зрителей,так и для самих коллективов. Благодаря гастролям любители театрального искусства

могут познакомиться с лучшими постановками из других стран. А взаимодействие

между театрами России и русскими театрами зарубежья способствует укреплению

общего культурного пространства и дает возможность артистам получать

уникальный творческий опыт», – приводится цитата министра культуры Российской Федерации Ольги Любимовой в пресс-релизе «Больших гастролей»

13 сентября стартую гастроли показом спектакля «Попрыгунья» по мотивам одноименного рассказа А.П. Чехова. Режиссер – Александра Мамкаева, сценография – Ирина Бируля, художник по костюмам – Мария Седых.

О спектакле: Ольга Ивановна вращается исключительно в светском обществе. Вокруг нее – сплошь артисты, певцы, художники и писатели, и все они наперебой уверяют легкомысленную особу в ее «талантах» и будущем успехе. Супруг Осип Степаныч Дымов, неустанно работающий в больницах, кажется ей на фоне ярких знакомых человеком скучным и непримечательным. Театры, выставки, болтовня с подругами и поездки на Волгу – в пестром вихре развлечений она заводит роман с одним из приятелей, молодым художником. Вот только правдивы ли его слова о любви, и не ошиблась ли героиня в самом важном, совершенно не замечая своего «обыкновенного» мужа?

Актерский состав: Анастасия Подосинникова, Александр Муравицкий, Александр Плаксин, Сергей Ионкин, Дехиар Гусев, Анна Полюшко, Игорь Гоппиков, Андрей Архипов.

Продолжительность: 2 часа без антракта.

14 сентября в 19 часов спектакль «Таня» по пьесе

А. Арбузова. Режиссер – Вацлав Дембовский, сценография и костюмы – Анастасия Разенкова.

Алексей Арбузов по праву считается классиком советской драматургии. А «Таня» и по сей день является одной из самых известных его пьес. Это одна из лучших сценических историй о любви и преданности, которая всегда привлекала зрителей своей трогательностью и эмоциональностью.

О спектакле: Юная Таня души не чает в своем супруге, талантливом инженере Германе. Ради него она бросила медицинский институт, оставила друзей, и, кажется, готова бесконечно сидеть над чертежами мужа. И вот она случайно узнает, что он полюбил другую женщину. Как жить дальше, когда идеальная картина семейного счастья разрушена? Этим вопросом наверняка задавались в своей жизни многие из нас. Режиссер Вацлав Дембовский сравнивает свой спектакль с хорошим сеансом психотерапии, который поможет справиться с проблемами и выйти победителем из самых сложных ситуаций.

Актерский состав: Анна Щетинина, Герман Чернов, Мария Лысюк, Виктория Зайцева, Сергей Ионкин, з.а. Санкт-Петербурга Наталья Парашкина, Полина Гараненкова, Александр Передков, Денис Мухоян.

Продолжительность: 2 часа 10 минут без антракта.

15 сентября российские актеры сыграют два спектакля – днем, в 12 часов, спектакль для детей «Приключения Мамы Му и ее друзей», а вечером, в 19 часов, спектакль для взрослых «О чем говорят мужчины и женщины».

О спектаклях: «О чем говорят мужчины и женщины»

по пьесе Ясмины Реза. Режиссер – Анджей Бубень, сценография и костюмы – Петр Окунев, Ольга Шаишмелашвили.

«О чем говорят мужчины & женщины» – это сатирическая комедия, с юмором, тонким, как лезвие бритвы. Она рассказывает о различиях между двумя парами родителей. После того, как двое мальчишек подрались на игровой площадке, родители «жертвы» приглашают родителей «обидчика» к себе домой, чтобы уладить конфликт. Вежливая дискуссия о воспитании детей перерастает в настоящую словесную баталию, в которой все четверо взрослых показывают свое истинное лицо.

Актерский состав: з.а. Санкт-Петербурга Наталья Парашкина, Алла Еминцева, з.а. России Валерий Соловьев, з.а. Санкт-Петербурга Юрий Елагин.

Продолжительность: 1 час 30 минут без антракта.

«Приключения Мамы Му и ее друзей» по сказке Д. Висландер. Режиссер – Наталья Индейкина, сценография и костюмы – Екатерина Кочерова. Вы когда-нибудь видели корову, залезающую на дерево? Вы где-нибудь слышали, чтобы корова искала клад и любила поболтать с вороном? Нет? Тогда вам нужно срочно познакомиться с Мамой Му, ее другом Вороном и маленькой Хозяюшкой. Этих персонажей придумала современная шведская писательница Джуджа Висландер, и они сразу же стали невероятно популярными не только в Швеции, но и во всем мире.

Актерский состав: Виктория Зайцева, Владимир Бойков, Полина Гараненкова.

Продолжительность: 50 минут без антракта.

Пресс-конференция, посвященная гастролям российского театра, состоится 13 сентября 2024 года в 17 часов.

Всероссийский гастрольно-концертный план Министерства культуры Российской Федерации включает масштабные федеральные программы – «Большие гастроли» (стартовала в 2014 году) и «Мы – Россия» (начата в 2020 году). Проект «Большие гастроли» (гастроли театров) призван расширить рамки творческого взаимодействия театральных коллективов со зрителями в России и за рубежом. В рамках федеральной программы «Мы – Россия» (гастроли национальных коллективов) предоставляется поддержка национальным хореографическим и хоровым коллективам, оркестрам и ансамблям народных инструментов, театрам песни и танца.

В 2023 году в 89 регионах России состоялись гастроли 277 театров и 66 коллективов, прошли показы 2474 спектаклей и концертов. Благодаря единому федеральному плану зрители даже самых отдаленных городов и малых населенных пунктов страны имеют возможность посетить театральные постановки и концерты выдающихся коллективов.

Организатором гастролей и мероприятий в рамках Всероссийского гастрольно-концертного плана Министерства культуры Российской Федерации является ФГБУК РОСКОНЦЕРТ.