В ПИЦУНДЕ ПРОЙДЕТ КУБОК ПО БАСКЕТБОЛУ

Сухум. 25 июля 2024. Абхазия-Информ. В городе Пицунда пройдет Кубок по баскетболу 3х3, посвященный 75-летию со дня рождения второго президента Абхазии Сергея Багапш и 100-летию баскетбола Абхазии.

Турнир среди взрослых и детских команд пройдет с 26 по 27 июля на специальном баскетбольном стадионе со шведским покрытием «Bergo» лицензированный «FIBA». Стадион расположен на территории пансионата «Литфонд» и соответствует всем международным стандартам.

Организатором выступает Центр современных спортивных технологий при поддержке Государственного комитета по делам молодежи и спорта и Федерации баскетбола Абхазии.

Кубок среди мужских команд является отборочным турниром ОМЛ 3х3 , победитель которого отправится на Финал дивизиона Лига Регион. Победители и призеры турнира будут награждены специальными призами.