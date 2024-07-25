ВЫЯВЛЕНЫ ТРИ УЧАСТКА С НАСАЖДЕНИЯМИ КОНОПЛИ

В результате проведенных мероприятий сотрудники уголовного розыска Галского РОВД выявили насаждения конопли вида «Южно-Краснодарская» в г. Гал. Запрещенные растения на своем приусадебном участке домовладения по ул. Сабекия высадил и культивировал Зария Демура Напоевича, 1970 г.р. Корни конопли, содержащие наркотически активный компонент и пригодные к использованию в качестве сырья для изготовления наркотического средства каннабис, т. е. «марихуана», сотрудниками милиции изъяты.

В Ткуарчалском районе группой уголовного розыска совместно с сотрудниками пункта милиции с. Агубедиа районного отдела внутренних дел запрещенные к возделыванию растения конопли вида «Южно-Краснодарская» обнаружены и изъяты на участке по месту жительства Козмава Кахабера Юрьевича, 1976 г.р. в с. Окум.

Ночью, при попытке выноса с обрабатываемого поля 17 корней растений конопли, в с. Кутол сотрудниками уголовного розыска Очамчырского районного отдела внутренних дел был задержан местный житель Черкез-оглы Энрик Владимирович, 1990г.р. Наркосодержащие растения мужчина вырастил на своем земельном участке. Так же при осмотре места посадок сотрудниками милиции было изъято еще 23 запрещенных растения. Как установлено экспертами, все растения вида конопли «Южно-Краснодарской» на стадии своего вегетативного роста пригодны для использования в качестве сырья для изготовления наркотического средства.

Лица, незаконно возделывающие растения, содержащие наркотически активные компоненты, привлечены к уголовной ответственности.

Об этом сообщает сайт МВД.