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Абхазия Информ

В УГАИ ПРОШЛА ВСТРЕЧА С ВОДИТЕЛЯМИ БОЛЬШЕГРУЗНОГО ТРАНСПОРТА

Новости Четверг, 25 июля 2024 13:55
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В УГАИ ПРОШЛА ВСТРЕЧА С ВОДИТЕЛЯМИ БОЛЬШЕГРУЗНОГО ТРАНСПОРТА

Сухум. 25 июля 2024. Абхазия-Информ. В разгар летнего курортного сезона в республику едут тысячи отдыхающих. Госавтоинспекция страны продолжает проводить работу с водителями большегрузного транспорта о неукоснительном соблюдении правил дорожного движения. По инициативе руководства компании «Роснефть» в Абхазии, состоялась встреча первого заместителя начальника УГАИ Аслана Базба и заместителя Рауля Хагба с водителями бензовозов компании «Роснефть».

Руководители УГАИ в ходе беседы с водителями призвали их быть крайне внимательными на дорогах, в особенности к юным пешеходам. Сотрудники напомнили о необходимости соблюдении правил дорожного движения при грузоперевозках на длительные расстояния, соблюдении скоростного режима, режима труда и отдыха водителей.

Водители отметили неоспоримую важность таких бесед и поблагодарили сотрудников УГАИ МВД РА за полезную информацию.

Об этом сообщает сайт МВД.

Прочитано 10 раз Последнее изменение Четверг, 25 июля 2024 13:56

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