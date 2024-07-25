В РЕЗУЛЬТАТЕ РЕЙДА ОФОРМЛЕНО 346 ПРОТОКОЛОВ

Сухум. 25 июля 2024. Абхазия-Информ. Согласно приказу министра внутренних дел генерал-майора милиции Роберта Киут в городах и районах республики проходят усиленные рейдовые мероприятия, направленные на выявление лиц, управляющих автомобильным средством в нетрезвом состоянии, нарушающих правила дорожного движения.

Особое внимание сотрудникам поручено обращать на водителей, управляющих автомобилем в состоянии алкогольного и наркотического опьянений. В случае выявления граждан, находящихся за рулем в нетрезвом состоянии, они немедленно отстраняются от управления автомобилем, подвергаются административному штрафу в 30 тысяч рублей и лишаются права управления транспортным средством на 6 месяцев. Если сотрудники выявляют лишенных ранее прав водителей, пренебрёгших запретом и севших за руль в нетрезвом состоянии, то водитель подвергается аресту на 15 суток. В этом случае, он лишается права управления автомобилем уже на один год.

Основными среди нарушений остаются: превышение скорости, движение по встречной полосе, несоблюдение требований дорожных знаков и разметки, проезд на запрещающий сигнал светофора, нарушение правил расположения транспортного средства на проезжей части. Также сотрудникам поручено оперативно реагировать на транспортные средства, нарушающие нормы тонирования автостекол. Госавтоинспекция напоминает, тонировка лобовых стекол в республике запрещена. В случае выявления подобных транспортных средств, пленку снимают на месте.

Также сотрудники милиции напоминают водителям о необходимости использования ремней безопасности. В случае ДТП, ремни спасают жизни людей, что подтверждается статистикой. Использование ремней безопасности снижает риск тяжелых травм и гибели в 2-3 раза, а при невысоких скоростях тело человека, зафиксированное ремнями, можно вовсе оградить от различных, даже незначительных повреждений.

Наряду с ремнями, сотрудники призывают к активному использованию детских кресел. Детское сидение существенно снижает риск смертности и травматизма. Нежелательно при движении в автомобиле держать детей на руках, запрещено сажать их на передние сиденья.

Усиленные рейдовые мероприятия под руководством МВД продолжатся далее. Основной целью профилактических мероприятий является снижение числа ДТП, минимизация нарушений правил дорожного движения.

Об этом сообщает сайт МВД.