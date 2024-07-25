ЗАЯВЛЕНИЕ ГЕНЕРАЛЬНОЙ ПРОКУРАТУРЫ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ 25 ИЮЛЯ 2024 19

Вчера, 24 июля 2024 года состоялась пресс-конференция общественно политических сил Абхазии, проведенная на интернет площадке круглого стола - «Апсны Хабар», и опубликованная в различных телеграмм каналах, на которой приняли участие депутат Парламента-Народного Собрания РА Кварчия Кан, Адгур Ардзинба, Леонид Чамагуа, Илья Гуния, Леван Микаа.

В ходе вышеуказанного круглого стола, депутат Парламента - Народного Собрания РА, председатель политической партии «Аидгылара» – Кварчия К.В. привел в качестве примера – оказание давления со стороны руководства Генеральной прокуратуры на прокурора Очамчырского района Сабекия В.Ю. по вопросам обсуждаемого в последнее время, законопроекта о повышении уровня социально-экономического развития Очамчырского, Ткуарчалского и Галского районов, в результате которого последний якобы ввиду не согласия поддержать данный проект, был уволен из органов прокуратуры.

Данная информация, озвученная Кварчия К.В., является недостоверной и ложной.

Прокурор Очамчырского района, старший советник юстиции Сабекия Вадим Юрьевич, 22 июля 2024 года, в соответствии с Трудовым кодексом РА и поданного им заявления, приказом Генерального прокурора за №296 от 22.07.24 года находится в очередном трудовом отпуске с 22 июля по 1 сентября 2024 года.

На время трудового отпуска обязанности прокурора Очамчырского района возложены на заместителя прокурора – Чукбар М.З.

Генеральная прокуратура Республики Абхазия предостерегает о недопустимости распространения заведомо ложной информации в средствах массовой информации, целью которой является принижение авторитета государственной власти и руководства прокуратуры.