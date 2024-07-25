ЗАЯВЛЕНИЕ ПРЕСС-СЛУЖБЫ ПАРЛАМЕНТА

В результате длительных консультаций и активного внутрипарламентского диалога, учитывая и принимая во внимание общественное мнение, в первую очередь Совета старейшин, Героев Отечественной войны народа Абхазии, представителей научных кругов, интеллигенции и других неравнодушных граждан, о рассмотрении проекта Закона «О мерах по повышению уровня социально-экономического развития Очамчырского, Ткуарчалского и Галского районов Республики Абхазия», с целью снятия напряжённости и сохранения стабильности инициаторами проекта Закона было принято решение об отзыве внесенного законопроекта с рассмотрения и дальнейшем прекращении по нему законодательного процесса.

Депутаты Народного Собрания – Парламента Республики Абхазия благодарят коллег – инициаторов законопроекта за ответственный подход к решению сложной ситуации.

Депутаты выражают признательность народу Абхазии за активную гражданскую позицию и напоминают о важности сохранения согласия и стабильности в нашей стране.