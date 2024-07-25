 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ
июня 24 2024

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ

Беттина Шмидт, музыковед и экс-редактор академической музыки на ÖRR («Общественное радиовещание») в Германии, в мае…
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
января 14 2024
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ
декабря 18 2023
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ

Документы

февраля 07 2024

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦАХ, ВЫПОЛНЯЮЩИХ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА»

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О некоммерческих организациях и физических лицах, выполняющих функции иностранного агента» Статья…
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
октября 14 2023
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020
РАСПОРЯЖЕНИЕ

Календарь событий

« Июль 2024 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

ЗАКОНОПРОЕКТ О МЕРАХ ПОВЫШЕНИЯ УРОВНЯ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ВОСТОЧНЫХ РАЙОНОВ ОТОЗВАН ИЗ ПАРЛАМЕНТА

Новости Четверг, 25 июля 2024 13:43
Оцените материал
(0 голосов)
ЗАКОНОПРОЕКТ О МЕРАХ ПОВЫШЕНИЯ УРОВНЯ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ВОСТОЧНЫХ РАЙОНОВ ОТОЗВАН ИЗ ПАРЛАМЕНТА

Сухум. 25 июля 2024. Абхазия-Информ. Спикер Парламента Лаша Ашуба подписал документ об отзыве законопроекта «О мерах по повышению уровня социально-экономического развития Очамчырского, Ткуарчалского и Галского районов Республики Абхазия».

В связи с обращением 24 июля с. г. в Народное Собрание – Парламент Республики Абхазия депутатов Эмурхба Б. И., Акаба А. Д., Качарава Г. В., Зантария Р. П. об отзыве проекта закона «О мерах по повышению уровня социально-экономического развития Очамчырского, Ткуарчалского и Галского районов Республики Абхазия», который 15 июля с. г. был ими инициирован и внесен в Народное Собрание – Парламент Республики Абхазия, пресс-служба Народного Собрания – Парламента Республики Абхазия уполномочена сообщить следующее.

В соответствии с Регламентом Народного Собрания – Парламента Республики Абхазия Спикером Народного Собрания – Парламента Республики Абхазия Лашей Ашуба был подписан документ о возвращении данного законопроекта депутатам, инициировавшим его рассмотрение.

Прочитано 13 раз Последнее изменение Четверг, 25 июля 2024 13:46

Последнее от Super User

Другие материалы в этой категории: « ПРЕЗИДЕНТ ВСТРЕТИЛСЯ С ЗУРАБОМ ДЖАПУА ЗАЯВЛЕНИЕ ПРЕСС-СЛУЖБЫ ПАРЛАМЕНТА »
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.