ЗАКОНОПРОЕКТ О МЕРАХ ПОВЫШЕНИЯ УРОВНЯ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ВОСТОЧНЫХ РАЙОНОВ ОТОЗВАН ИЗ ПАРЛАМЕНТА

В связи с обращением 24 июля с. г. в Народное Собрание – Парламент Республики Абхазия депутатов Эмурхба Б. И., Акаба А. Д., Качарава Г. В., Зантария Р. П. об отзыве проекта закона «О мерах по повышению уровня социально-экономического развития Очамчырского, Ткуарчалского и Галского районов Республики Абхазия», который 15 июля с. г. был ими инициирован и внесен в Народное Собрание – Парламент Республики Абхазия, пресс-служба Народного Собрания – Парламента Республики Абхазия уполномочена сообщить следующее.

В соответствии с Регламентом Народного Собрания – Парламента Республики Абхазия Спикером Народного Собрания – Парламента Республики Абхазия Лашей Ашуба был подписан документ о возвращении данного законопроекта депутатам, инициировавшим его рассмотрение.