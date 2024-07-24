ПРЕЗИДЕНТ ВСТРЕТИЛСЯ С ЗУРАБОМ ДЖАПУА
Новости Среда, 24 июля 2024 20:56
Сухум. 24 июля 2024. Абхазия-Информ. Президент Абхазии Аслан Бжания встретился с президентом Академии наук Зурабом Джапуа. Академик презентовал президенту восьмитомник Нартского эпоса.
Аслан Бжания поздравил академика с выходом книги и отметил, что это очень важное дело для сохранения истории.
Поблагодарив президента за прием, Зураб Джапуа отметил, что материалы он собирал 40 лет. Также он проинформировал, что планируется выход еще двух томов, но уже на русском языке.