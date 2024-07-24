ПРЕЗИДЕНТ ВСТРЕТИЛСЯ С ЗУРАБОМ ДЖАПУА

Аслан Бжания поздравил академика с выходом книги и отметил, что это очень важное дело для сохранения истории.

Поблагодарив президента за прием, Зураб Джапуа отметил, что материалы он собирал 40 лет. Также он проинформировал, что планируется выход еще двух томов, но уже на русском языке.