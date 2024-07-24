ГОСТИНИЦА СТАЛА НАСТОЯЩИМ ЦЕНТРОМ ПРИТЯЖЕНИЯ ДЛЯ ВСЕГО ГОРОДА

Сухум. 24 июля 2024. Абхазия-Информ. В Очамчырском районе Абхазии уже полтора года работает гостиница «Черноморская жемчужина». За это короткое время она успела стать не просто новым местом отдыха для туристов, но и настоящим катализатором экономического развития всего района.

С момента открытия гостиницы вокруг нее начала формироваться новая инфраструктура. Появилось несколько кафе, сувенирных лавок, турагентств и магазинов. Активное развитие получили службы такси и трансферов. Важно отметить, что на каждом из этих новых предприятий работает от 3 до 5 человек, и все они – жители Очамчыры и близлежащих районов.

Для многих очамчырцев это стало настоящим спасением. Раньше им приходилось уезжать на сезонные заработки в Пицунду, Гагру и Сухум. Теперь же у них появилась возможность работать рядом с домом, причем с более высоким уровнем дохода.

Сама гостиница «Черноморская жемчужина» стала крупным работодателем для района. В ней трудятся 145 человек, причем более 80% из них – местные жители. Показательным примером является медицинская служба гостиницы. По словам главврача, из 24 сотрудников только пятеро, включая ее саму, являются приезжими специалистами.

«В нашей службе работает 24 человека, из них 19 – это жители Очамчырского и Ткуарчальского районов», – отметила главврач курорта Анжелика Верещак.

Средняя заработная плата в медицинской службе отеля составляет 25 тысяч рублей, что значительно превышает средний уровень по Очамчырскому району. Неудивительно, что желающих работать здесь очень много. Главврач рассказала, что при наборе персонала на одно место претендовало около 10 соискателей, причем все имели высшее медицинское образование.

Количество людей, желающих найти работу, настолько велико, что сейчас в листе ожидания на трудоустройство стоит более 100 человек. По словам главврача, если бы рядом построили еще три подобных комплекса, они без проблем смогли бы набрать персонал.

«Последние 14 лет я работала в скорой помощи в Сухуме. У себя в Ткуарчалском районе работы для меня не было. Сейчас я работаю недалеко от дома. Мне нравится здесь зарплата и коллектив. Я получаю удовольствие от этой работы», – рассказала врач-физиотерапевт Диана Лацужба.

Положительное влияние гостиницы на экономику района отмечают и представители местного бизнеса. Они говорят, что было бы хорошо, если бы появились еще такие отели, так как их доход напрямую зависит от количества туристов.

«Мы работаем по всей Абхазии, но после открытия гостиницы решили все силы направить сюда. До ее открытия туристической деятельности здесь не велось. Сейчас в Очамчыре у нас работает 8 человек, и все они жители района. Сейчас здесь работает четыре турагентства. Дай Бог, чтобы еще построились альтернативные объекты, чтобы большее количество сограждан получили работу», – рассказал руководитель туристической компании Джублик Тарба.

«Лет пять я работала в турфирме в Гагре, сейчас работаю здесь, недалеко от дома. Когда гостиница была заброшена, не было потока туристов. Сейчас она полная, два-три раза в неделю мы отправляем экскурсии», – поддержала его высказывание коллега Илана из турагентства «Ястреб-тур».

Но не только экономическим эффектом измеряется влияние «Черноморской жемчужины» на жизнь района. После открытия гостиница стала настоящим центром притяжения для всего города. Появляются новые лица, территория вокруг отеля чистая и ухоженная, открылись новые места досуга. Все это положительно оценивают и простые жители Очамчыры.

«В прошлом году открыл первое маленькое первое кафе, в этом году открыл второе. Импульс был от строительства гостиницы. Раньше здесь малого бизнеса не было. Чем больше таких объектов, тем лучше будет для нас», – отметил очамчырский предприниматель Адгур Тарба.

Гостиница активно участвует в жизни города, реализуя социально ориентированную политику. Она оказала помощь в благоустройстве центральной набережной, закупив тротуарную плитку. Теперь более километра набережной стало излюбленной прогулочной зоной для очамчырцев и гостей города.

«Благодаря «Черноморской жемчужине» приобретена и укладывается тротуарная плитка. Всего будет обустроено более километра набережной – от площади Конституции до кафе «Волна», – поделился заместитель главы администрации района Отар Акаба.

Кроме того, гостиница предоставляет 50% скидку на все лечебные процедуры ветеранам войны. А в межсезонье все жители района могут воспользоваться 25% скидкой на все услуги отеля.

Отдельного внимания заслуживает влияние «Черноморской жемчужины» на бюджет района. Фактически, гостиница стала градообразующим предприятием. За первое полугодие 2024 года она заплатила более 9,5 млн рублей налогов, из которых 2,7 млн рублей поступило в бюджет Очамчырского района, который на сегодня является дотационным.

История «Черноморской жемчужины» – это история преображения. Здание, которое более 30 лет стояло пустым, а вокруг была разруха, благодаря инициативе абхазского бизнесмена превратилось в современный отель. Он дал работу местным жителям, создал новые места отдыха, пополнил бюджет и стал точкой опоры для развития малого бизнеса.

Интересно, что на этапе строительства у проекта были противники. Они опасались, что крупный отель нанесет вред малому бизнесу. Однако практика показала обратное. «Черноморская жемчужина» не только не навредила местным предпринимателям, но и стала катализатором развития малого бизнеса в районе.

Опыт «Черноморской жемчужины» наглядно демонстрирует, как один грамотно реализованный проект может изменить жизнь целого района, создавая рабочие места, стимулируя развитие малого бизнеса, улучшая городскую среду и повышая качество жизни местного населения.