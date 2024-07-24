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Абхазия Информ

МИНИСТР ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ПРИНИМАЕТ УЧАСТИЕ В ФОРУМЕ «ЗДОРОВОЕ ОБЩЕСТВО»

Новости Среда, 24 июля 2024 18:27
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МИНИСТР ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ПРИНИМАЕТ УЧАСТИЕ В ФОРУМЕ «ЗДОРОВОЕ ОБЩЕСТВО»

Сухум. 24 июля 2024. Абхазия-Информ. Глава Минздрава Абхазии Эдуард Бутба принимает участие в форуме «Здоровое общество». В составе делегации из Республики Абхазии также и.о. главврача ГУ МЗ РА «Республиканская больница» Эрик Хатхва.

Форум является центральным мероприятием экосистемы «Здоровое общество» – экспертной платформы Фонда Росконгресс для поиска передовых решений в области формирования здоровой среды, развития профилактической модели здравоохранения, совершенствования технологий здоровьесбережения. Мероприятие объединяет 17 стран, 57 регионов, 1000 участников, более 7000 онлайн участников.

В повестке форума- актуальные вопросы популяризации культуры массового спорта, правильного питания и здорового образа жизни.

Форум стал площадкой диалога российских экспертов, представителей стран СНГ и БРИКС с целью расширения сотрудничества в сфере профилактической и персонализированной медицины, развития технологий и инновационных подходов по формированию здоровьесберегающей среды.

Мероприятие проводится при поддержке Совета Межпарламентской Ассамблеи государств – участников Содружества Независимых Государств. Организатором форума «Здоровое общество» выступает Фонд Росконгресс при поддержке Министерства здравоохранения Российской Федерации.

Прочитано 6 раз Последнее изменение Среда, 24 июля 2024 18:58

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