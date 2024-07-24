ПРОДАЖАМ ТУРОВ В АБХАЗИЮ МЕШАЮТ СКАЧКИ ЦЕН И СЛОЖНОСТИ С БИЛЕТАМИ

Сухум. 24 июля 2024. Абхазия-Информ. Абхазия в этом году продается неравномерно: вслед за всплеском раннего бронирования последовал спад. Спрос выровнялся, но бума нет. Причина, по словам экспертов – цены. Сначала отели их подняли, потом опустили, но стоимость авиабилетов и дефицит железнодорожных заставляют присмотреться к другим направлениям. При этом интерес к экскурсионным турам, например, вырос. О нюансах продаж Абхазии в середине лета эксперты рассказали Profi.Travel.

Перед сезоном – в конце марта – туроператоры сообщали о довольно серьезном росте спроса по раннему бронированию: его оценивали и в 35-50%, и в несколько раз. Предполагали, что к апрелю его темпы снизятся, так как места в самых популярных отелях закончатся. К середине лета оказалось, что спрос, действительно, упал, а вот места – есть. Правда, если еще в июне их было довольно много, то сейчас загрузку отелей характеризуют как «плотненько».

«Спрос, действительно, замедлился. Того оптимизма, который у нас был перед сезоном, нет. Сейчас мы ожидаем прироста примерно на 2-3% по итогам года, – рассказал генеральный директор компании «Дельфин» Сергей Ромашкин. – Это при том, что май мы закончили с ростом в 14% за 5 пять месяцев. А вот, если брать полгода, то уже всего плюс 3%».

Причина, по его словам, в том, что больше половины туристов добираются до Абхазии самолетом через Адлер, а цены на авиабилеты начали превышать стоимость самого отдыха.

Эксперт привел в пример такие цифры: неделя отдыха в Абхазии в среднем обходится сейчас в 20 тыс. руб. на человека. А авиабилеты в оба конца стоят около 27 тыс. руб. без багажа и 30-31 тыс. – с ним. На середину августа цены в агрегаторах начинаются от 45-50 тыс. руб.

«Туристами это воспринимается как сигнал к тому, что надо искать что-то другое. Они не готовы отдавать больше половины тура за перелет в Абхазию, это не то направление для таких трат», – пояснил эксперт.

Добраться на собственном автомобиле до Абхазии, по словам Сергея Ромашкина, это такой квест, который могут осилить только опытные и выносливые туристы. «Соответственно, автомобилисты чаще выбирают Анапу, Геленджик, а Абхазия, как и Адлер, Сочи, теряют таких туристов», – отметил эксперт.

Проблему с поездами отметила директор по продукту компании «Мультитур» Евгения Кизей: железнодорожные билеты подорожали, но главное – их не купить. «Поездов, дополнительных вагонов катастрофически не хватает, поэтому, наверное, большинство наших туристов, это те, кто отправились на своих машинах из Ростовской области, Ставрополья, Краснодарского края, то есть из соседних регионов», – пояснила она. Для них эта дорога – не такой квест, о котором шла речь выше.

При этом, по словам Евгении Кизей, рост спроса Абхазию все же есть: в пределах 15-20%. Правда, эксперт подчеркнула, что это может быть картина не по направлению в целом, а именно по ее компании, которая предприняла ряд шагов по активизации продаж.

По словам эксперта, продажи в этом сезоне шли неравномерно: активное раннее бронирование сменилось застоем.

«Сначала отельеры подняли цены, до 30%, а они и так были высокими. Нормальных продаж мы не наблюдали примерно до конца весны, – пояснила эксперт. – Где-то в мае посыпались спецпредложения от партнеров, началось снижение цен. Июнь изначально был не очень хорошим по бронированиям, многие отели стояли недозагруженными. Позже спрос восстановился».

По итогам, уточнила она, цены выросли в среднем на 10-15%. И загрузка сейчас есть.

Кроме того, по словам Евгении Кизей, серьезно увеличился спрос на экскурсионные туры, тогда как прежде у туроператора практически все продажи приходились на пляжный отдых.

«Естественно, самые популярные – это озеро Рица и Новый Афон. Потом термальные источники, Сухум, – рассказала Евгения Кизей. – Очень востребованы в этом году гастротуры с элементами кавказского застолья».

Самая популярная продолжительность экскурсионных туров – 5 дней/4 ночи или 6 дней/5 ночей.

Как ранее сообщали Profi.Travel в компании «Алеан», министерство туризма республики Абхазия весной, опираясь на аналитику туроператоров, ожидало, что по итогам этого года турпоток вырастет на 20% относительно показателей 2023 года. Вероятно, теперь эти прогнозы придется корректировать.