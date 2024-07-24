В АБХАЗИИ ТУРИСТИЧЕСКИЕ ПОХОДЫ В ГОРЫ СТАЛИ НЕПОПУЛЯРНЫ

Сухум. 24 июля 2024. Абхазия-Информ. Все чаще туристы в Абхазии предпочитают однодневный трекинг и легкие пешие маршруты настоящим походам. Туристов в горах с рюкзаками немного, большинство выбирает более комфортный отдых.

На отдыхе в Абхазии многих туристов влекут горы, но чаще всего путешественники совершают небольшие однодневные туристические походы, рассказал научный сотрудник Рицинского нацпарка Тимур Тванба.

«В последние пару лет идет затухание интереса туристов к многодневным походам с рюкзаками. Предпочтение отдается однодневному хайкингу, он более комфортный», – сказал Тванба.

При этом в России и по миру в целом тенденция другая – многодневные походы становятся популярнее, заметил он.

«В Абхазии улучшить ситуацию с походным туризмом помогло бы открытие прокатов инвентаря и специализированных туристических магазинов», – добавил Тванба.