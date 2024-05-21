ДЕПУТАТЫ ПАРЛАМЕНТА ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ В РАБОТЕ ПРОФИЛЬНЫХ КОМИТЕТОВ ЮЖНО-РОССИЙСКОЙ ПАРЛАМЕНТСКОЙ АССОЦИАЦИИ

Сухум. 21 мая 2024. Абхазия-Информ . Сегодня в Элисте – столице Республики Калмыкия представители парламентов, входящих в состав Южно-Российской Парламентской Ассоциации (ЮРПА), приняли участие в заседаниях комитетов и комиссии ЮРПА.