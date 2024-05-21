ДЕПУТАТЫ ПАРЛАМЕНТА ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ В РАБОТЕ ПРОФИЛЬНЫХ КОМИТЕТОВ ЮЖНО-РОССИЙСКОЙ ПАРЛАМЕНТСКОЙ АССОЦИАЦИИ

Сухум. 21 мая 2024. Абхазия-Информ. Сегодня в Элисте – столице Республики Калмыкия представители парламентов, входящих в состав Южно-Российской Парламентской Ассоциации (ЮРПА), приняли участие в заседаниях комитетов и комиссии ЮРПА.
В работе комитета ЮРПА по межнациональным отношениям, межпарламентским связям, физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи участвовал делегированный в его состав Парламентом Венори Бебия. Члены комитета рассмотрели законодательную инициативу, связанную с проведением эксперимента по развитию курортной инфраструктуры, вопрос поддержки деятельности школьных кружков и театров, развитие винного туризма.
Левон Галустян, являющийся членом комитета ЮРПА по образованию, науке, культуре и информационной политике, участвовал в рассмотрении инициатив, предложенных его коллегами, входящими в состав данного комитета. В их числе вопросы нормативного регулирования организации питания детей в общеобразовательных организациях и требований к объектам из быстровозводимых конструкций, используемых в лагерях палаточного типа; прием на целевое обучение по программам среднего профессионального образования; соблюдение требований безопасности, к учебным изданиям, ученическим портфелям и ранцам для детей и подростков и другое.
Нарсоу Салакая принял участие в заседании комитета ЮРПА по социальной политике, труду и здравоохранению, Комитет принял решения по ряду инициатив, связанных с защитой семьи, вопросами отцовства, материнства и детства, совершенствованием пенсионного законодательства, кадровым обеспечением системы здравоохранения, оказанием государственной социальной помощи, лекарственным обеспечением граждан, страдающих онкологическими заболеваниями и другим.
На заседании комитета ЮРПА по аграрным вопросам и природопользованию, в котором принял участие Вахтанги Голандзия, депутаты также изучили и поддержали ряд инициатив и обращений. Они касаются водных и лесных отношений, совершенствования нормативного регулирования особо охраняемых природных территорий, рыбоводства, урегулирования вопросов, связанных с безнадзорными сельскохозяйственными животными, контроля за оборотом пестицидов и агрохимикатов, осуществления государственного контроля в отношении специальных семеноводческих зон, необходимости разработки и принятия нормативных правовых актов, направленных на охрану редких и находящихся под угрозой исчезновения почв, поддержки производителей зерновых культур и необходимости стабилизации цен на бензин и дизельное топливо.
Полномочия Южно-Российской Парламентской Ассоциации осуществляются в рамках деятельности восьми профильных комитетов и комиссии, в которые входят депутаты, делегированные от каждого парламента.
Сегодняшние решения комитетов ЮРПА были направлены в Совет Южно-Российской Парламентской Ассоциации для включения в проект повестки дня пленарного заседания XL Конференции.