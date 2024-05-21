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Абхазия Информ

АШОТ МИНОСЯН УЧАСТВОВАЛ В ЗАСЕДАНИИ СОВЕТА ЮРПА

Новости Вторник, 21 мая 2024 19:02
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АШОТ МИНОСЯН УЧАСТВОВАЛ В ЗАСЕДАНИИ СОВЕТА ЮРПА

Сухум. 21 мая 2024. Абхазия-Информ. Состоявшееся сегодня заседание Совета Южно-Российской Парламентской Ассоциации провел ЮРПА – председатель Народного Хурала (Парламента) Республики Калмыкия Артем Михайлов. В заседании Совета принял участие глава делегации Народного Собрания –Абхазии – заместитель спикера Ашот Миносян и руководители всех делегаций, прибывших на XL Конференцию Парламентской Ассоциации.

Обсудив и одобрив вопросы, представленные комитетами ЮРПА в повестку пленарного заседания XL Конференции, руководители парламентских делегаций на заседании Совета ЮРПА сформировали повестку дня Конференции, обменялись мнениями о деятельности Парламентской Ассоциации, приняли решения о награждении Почетной грамотой Южно-Российской Парламентской Ассоциации и о месте проведения следующей Конференции ЮРПА.

За активную и плодотворную деятельность в Южно-Российской Парламентской Ассоциации и внесенный существенный вклад в укрепление межпарламентских связей Совет ЮРПА решил наградить Почетной грамотой Южно-Российской Парламентской Ассоциации ряд депутатов и сотрудников аппаратов парламентов, входящих в ее состав. Почетной грамотой награждена Рашида Айба – председатель Комитета социальной политике, труду, здравоохранению, демографии, делам ветеранов и инвалидов войны.

Прочитано 5 раз Последнее изменение Вторник, 21 мая 2024 19:07

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