АШОТ МИНОСЯН УЧАСТВОВАЛ В ЗАСЕДАНИИ СОВЕТА ЮРПА

Сухум. 21 мая 2024. Абхазия-Информ . Состоявшееся сегодня заседание Совета Южно-Российской Парламентской Ассоциации провел ЮРПА – председатель Народного Хурала (Парламента) Республики Калмыкия Артем Михайлов. В заседании Совета принял участие глава делегации Народного Собрания –Абхазии – заместитель спикера Ашот Миносян и руководители всех делегаций, прибывших на XL Конференцию Парламентской Ассоциации.