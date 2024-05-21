В КАЛМЫКИИ ЗАВЕРШИЛАСЬ РАБОТА КОНФЕРЕНЦИИ ЮРПА

Сухум. 21 мая 2024. Абхазия-Информ . Сегодня завершилась XL Конференция Южно-Российской Парламентской Ассоциации, организованная Народным Хуралом (Парламентом) Республики Калмыкия. На пленарном заседании Конференции, которое провел председатель ЮРПА – председатель Народного Хурала (Парламента) Республики Калмыкия Артем Михайлов, Парламент Республики Абхазия представляли заместитель спикера Ашот Миносян, возглавивший делегацию, и депутаты – Венори Бебия, Левон Галустян, Нарсоу Салакая и Вахтанги Голандзия.