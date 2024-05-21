В КАЛМЫКИИ ЗАВЕРШИЛАСЬ РАБОТА КОНФЕРЕНЦИИ ЮРПА

Сухум. 21 мая 2024. Абхазия-Информ. Сегодня завершилась XL Конференция Южно-Российской Парламентской Ассоциации, организованная Народным Хуралом (Парламентом) Республики Калмыкия. На пленарном заседании Конференции, которое провел председатель ЮРПА – председатель Народного Хурала (Парламента) Республики Калмыкия Артем Михайлов, Парламент Республики Абхазия представляли заместитель спикера Ашот Миносян, возглавивший делегацию, и депутаты – Венори Бебия, Левон Галустян, Нарсоу Салакая и Вахтанги Голандзия.
Повестка дня пленарного заседания Конференции была насыщенной – более шестидесяти вопросов. Ее содержание детально обсуждалось на предшествовавшем заседании Совета ЮРПА, а также в рамках работы комитетов и комиссии Парламентской Ассоциации.
Состоявшийся форум принял обращения к российским органам власти различного уровня по ряду актуальных направлений.
Председатель ЮРПА Артем Михайлов, подводя итоги Конференции, отметил ее насыщенную повестку и принятие ряда важных решений.
В завершении Конференции Республика Калмыкия передала Ростовской области свои полномочия по председательству в Южно-Российской Парламентской Ассоциации.
По окончании XL Конференции ЮРПА состоялся подход к прессе руководителей парламентских делегаций. Они высказались об итогах Конференции и перспективах работы Парламентской Ассоциации.
В своем выступлении глава делегации Парламента Абхазии – заместитель спикера Ашот Миносян от имени своих коллег-депутатов выразил благодарность председателю Народного Хурала (Парламента) Республики Калмыкия Артему Михайлову и всем, участвовавшим в организации Конференции.
Он сказал, что 23 года, прошедшие с момента создания Южно-Российской Парламентской Ассоциации доказали, что она является успешной структурой, способствующей укреплению и развитию межпарламентских связей. Рассказав журналистам о сотрудничестве Народного Собрания Абхазии с парламентами регионов Российской Федерации, А. Миносян отметил, что Парламент Республики Абхазия и Народный Хурал (Парламент) Республики Калмыкия закрепили свои отношения 15 лет назад подписанием в г. Элисте Меморандума о сотрудничестве.
В рамках сотрудничества с депутатами парламентов, входящих в состав ЮРПА, депутаты Народного Собрания – Парламента Республики Абхазия проводят совместные встречи, консультации, обсуждают интересующие их вопросы, обмениваются опытом работы.
«Дружеские связи и прямые личные контакты депутатов помогают развивать взаимовыгодное абхазо-российское сотрудничество. Во внешней политике Республики Абхазия приоритетом всегда будет наш союзник и стратегический партнер – Российская Федерация, и одним из стержней этого является укрепление сотрудничества с её субъектами», – подчеркнул Ашот Миносян.