В СУХУМЕ ИЗЪЯТО 25 МАЙНИНГ-АППАРАТОВ

Сухум. 21 мая 2024. Абхазия-Информ . В результате проведенных мероприятий по выявлению незаконных подключений к электросети и добычи криптовалюты в г. Сухум участковыми уполномоченными милиции общественной безопасности 1-го отдела столичного УВД при обследовании приусадебного участка домовладения по ул. Арцах, в складском помещении, были обнаружены 4 майнинг-аппарата, принадлежащие Ахба Денису Раминовичу.