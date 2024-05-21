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Абхазия Информ

В СУХУМЕ ИЗЪЯТО 25 МАЙНИНГ-АППАРАТОВ

Новости Вторник, 21 мая 2024 19:12
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В СУХУМЕ ИЗЪЯТО 25 МАЙНИНГ-АППАРАТОВ

Сухум. 21 мая 2024. Абхазия-Информ. В результате проведенных мероприятий по выявлению незаконных подключений к электросети и добычи криптовалюты в г. Сухум участковыми уполномоченными милиции общественной безопасности 1-го отдела столичного УВД при обследовании приусадебного участка домовладения по ул. Арцах, в складском помещении, были обнаружены 4 майнинг-аппарата, принадлежащие Ахба Денису Раминовичу.

В подвальном помещении 3-го подъезда дома № 20 по ул. Эшба изъято еще два аппарата по добыче криптовалют, приндлежащие Джопуа Мимозе Нуриевне.

19 аппаратов, принадлежащие Бажан Илоне Юрьевне, сотрудниками 1-го отдела милиции УВД по г. Сухум были обнаружены в помещении ремонтной мастерской, в доме №15 по ул. Шапсугская.

Все оборудование изъято.

Об этом сообщает сайт МВД.

Прочитано 6 раз Последнее изменение Вторник, 21 мая 2024 19:15

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