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Абхазия Информ

КРАЖА В ГАГРСКОМ РАЙОНЕ

Новости Вторник, 21 мая 2024 19:15
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КРАЖА В ГАГРСКОМ РАЙОНЕ

Сухум. 21 мая 2024. Абхазия-Информ. Обвинение в преступлении, предусмотренном ч. 4 ст. 155 УК РА предъявлено жителю столицы Цейба Ахрику Михайловичу 1978 г.р., который был задержан сотрудниками УУР МВД РА совместно с уголовным розыском УВД по Гагрскому району по подозрению в совершении кражи денежных средств в сумме 476.750 рублей из банковского терминала, расположенного в магазине «777», в г. Гагра.

Ахрик Цейба решением суда Гагрского района заключен под стражу. Расследование проводит следственный отдел районного управления внутренних дел.

Об этом сообщает сайт МВД.

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