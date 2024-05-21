КРАЖА В ГАГРСКОМ РАЙОНЕ
Новости Вторник, 21 мая 2024 19:15
Сухум. 21 мая 2024. Абхазия-Информ. Обвинение в преступлении, предусмотренном ч. 4 ст. 155 УК РА предъявлено жителю столицы Цейба Ахрику Михайловичу 1978 г.р., который был задержан сотрудниками УУР МВД РА совместно с уголовным розыском УВД по Гагрскому району по подозрению в совершении кражи денежных средств в сумме 476.750 рублей из банковского терминала, расположенного в магазине «777», в г. Гагра.
Ахрик Цейба решением суда Гагрского района заключен под стражу. Расследование проводит следственный отдел районного управления внутренних дел.